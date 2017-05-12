İskele Belediyesi, Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla İskele ve 17 beldesinde anne ve anne adaylarına, saksılar içerisinde çiçek dağıtıyor.

İSKELE BELEDİYESİ ÇİÇEK DAĞITIYOR

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : İskele Belediyesi, Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla İskele ve 17 beldesinde anne ve anne adaylarına, saksılar içerisinde çiçek dağıtıyor.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisiyle büyüyen nesiller olduklarını kaydetti.

‘Onlar bizler için hayatlarını feda eden kutsal varlıklarımızdır’ diyen Sadıkoğlu, annelere hürmette kusur edilmemesi gerektiğini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Özel Gereksinimli anneleri de pazar alışverişinin ardından gittikleri pastanede ziyaret ederek, çiçeklerini kendisi takdim etti.

(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI