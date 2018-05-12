Anneler Günü… Kıbrıs Türk Anneler Derneği “yılın Annesi Ödülü”nü Ayten Işık’a verdi!

Kıbrıs Türk Anneler Derneği, “Yılın Annesi Ödülü”nü, Ayten Işık’a verdi.



Dernek başkanı Emete Gözügüzelli yaptığı yazılı açıklamada, sevgi ve saygının timsali olan anneleri ödüllendirme kapsamında her yıl, tüm kadınları temsilen ve sembol olarak bir anneyi “Yılın Annesi” seçtiklerini kaydetti.



Gözügüzelli, “bu yıl Yılın Annesi Ödülü’nün, iki başarılı genç işadamı annesi olan, tüketicilerin şikâyetlerini Tüketiciler Derneği adına yıllarca paylaşan, Tüketiciler Derneği Başkanı’na destek olan” Ayten Işık’a verildiğini kaydetti. Gözügülelli, tüm annelere mutlu Anneler Günü dileklerinde bulundu.



