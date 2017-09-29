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29 Eylül 2017 Cuma 08:23

ANNE VE BABANIN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI!

"Uyan oğlum!"

ANNE VE BABANIN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI!
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Geçirdiği kalp krizi sonucunda 32 yaşında hayata veda eden Serdar Zeyini son yolculuğuna uğurlayan anne ve babanın feryatları dinmedi.

Girne’ye bağlı Çatalköy’de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucunda genç yaşta hayatını kaybeden Serdar Zeyin, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Dome Otel’de garsonluk yapan ve 4’üncü kez geçirdiği kalp krizine yenik düşen 32 yaşındaki Serdar Zeyin’in cenazesine, milletvekili Ergün Serdaroğlu, Dışişleri eski bakanı Vedat Çelik’in yanısıra, bazı siyasiler, aile yakınları ve iş arkadaşları katıldı. 

Bölgenin en sevilen gençlerinden biri olan Serdar Zeyin’in cenazesi, dün, Çatalköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çatalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Feryatlar yürek dağladı

Serdar Zeyin’in cenazesinde, anne Beyhan Zeyin’in feryatları yürek yaktı.   “Kalk oğlum. Uyan oğlum. Gitme oğlum” şeklinde feryat eden anne Beyhan Zeyin fenalık geçirdi.  Cenazede hazır bulunan sağlık ekipleri, anne Beyhan Zeyin’e müdahale etmek zorunda kaldı. Serdar Zeyin’in kardeşi Serkan Zeyin de, abisinin tabunun başında saatlerce ayrılmadı.  Serdar Zeyin’in babası Önder Zeyin de ayakta durmakta zorlandı. 

3 ay önce tedavi görmüştü

3 ay önce Yakın Doğu Hastanesi’nde kalp zarı iltihaplanması teşhisiyle tedavi gören 32 yaşındaki Serdar Zeyin, önceki gün sabaha karşı aniden hayatını kaybetmişti. Evinde aniden rahatsızlanan Zeyin, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmış, daha sonra yapılan ilk yardım tedavisinin ardından ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Serdar Zeyin aAncak ambulansla Lefkoşa’ya hareket edilmesinden kısa bir süre sonra yolda hayatını kaybetmişti.

Diyalog

 
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