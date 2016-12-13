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13 Aralık 2016 Salı 08:45

Anne kıza araba çarptı !

Seran Ümiter yönetimindeki araç, Dereboyu’nda yolu karşıdan karşıya geçen anne ve kızına çarptı.

Anne kıza araba çarptı !
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Münüse’nin durumu ağır


 Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, Seran Ümiter yönetimindeki EN 584 plakalı aracın çarptığı Münevver Oytan ve kızı Münüse Oytan yaralandı. 

Kaza saat 18.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesinde kuzeyden güney istikametine doğru seyreden Seran Ümiter’in yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Münevver Oytan ve Münüse Oytan’a aracıyla çarpması sonucu gerçekleşti. 

EN 584 plakalı aracın çarptığı yayalar olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Lefkoşa dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre kazazedelerden 15 yaşındaki Münüse Oytan’ın durumu ağır. Annesinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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