Anne kıza araba çarptı !

Elde edilen bilgilere göre kazazedelerden 15 yaşındaki Münüse Oytan’ın durumu ağır. Annesinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

EN 584 plakalı aracın çarptığı yayalar olay yerine çağrılan ambulansla yaralı vaziyette Lefkoşa dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesinde kuzeyden güney istikametine doğru seyreden Seran Ümiter’in yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Münevver Oytan ve Münüse Oytan’a aracıyla çarpması sonucu gerçekleşti.