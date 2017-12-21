Anket yasağı geliyor!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarının 23 Aralık’tan sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağını, ilân edilemeyeceğini ve dağıtılamayacağını duyurdu.



YSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın getirdiği yasağın internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı vurgulandı.