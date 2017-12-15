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ANKARA,ERCAN YOLCULARI MAĞDUR OLDU!

ANKARA,ERCAN YOLCULARI MAĞDUR OLDU!

15 Aralık 2017 Cuma 11:25
ANKARA,ERCAN YOLCULARI MAĞDUR OLDU!
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Yoğun sis nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’nda dün gece birçok sefer iptal edildi. Yüzlerce yolcu gibi Kıbrıs’a gelecek olan yolcular da büyük mağduriyet yaşadı

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda dün gece etkili olan yoğun sis sebebiyle birçok uçağın kalkış ve inişlerine izin verilmedi. 
Havayolu şirketlerinin iç ve dış hat uçuşlarını iptal ettirmesi nedeniyle yolcular mağdur oldu. Havaalanında tam anlamıyla kaos yaşandı..
Yüzlerce yolcu bilgi alabilmek için hava alanındaki uçak şirketlerinin kontuarlarına akın etti. 
Ankara’dan Ercan Havaalanı’na gelecek olan birçok yolcu da bu durumdan olumsuz etkilendi. 
Ercan seferleri iptal edilirken yolcular “Yardımcı olan kimse yok. Perişan, rezil bir haldeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye isyan etti

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Kaynak: HalkınSesi

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