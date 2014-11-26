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Ankara’da Afet Yönetim Fuarı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan bir ekibin ve KKTC’deki bazı yetkililerin 3. Uluslararası Afet Yönetim Fuarı’na katılacağı bildirildi.

Ankara’da Afet Yönetim Fuarı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan bir ekibin ve KKTC’deki bazı yetkililerin 3. Uluslararası Afet Yönetim Fuarı’na katılacağı bildirildi.

26 Kasım 2014 Çarşamba 12:27
Ankara’da Afet Yönetim Fuarı
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan bir ekibin ve KKTC’deki bazı yetkililerin 3. Uluslararası Afet Yönetim Fuarı’na katılacağı bildirildi.

Fuara Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan bir ekibin yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı ve Orman Dairesi Müdürlüğü’nden bir müfettiş katılacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, fuar bugün başlayıp 28 Kasım’a kadar devam edecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın stant kuracağı fuarda, tanıtıcı broşürler dağıtılacak.

Standda ayrıca, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi dönem başkanlığını yürüten Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğü'nce Konseyi tanıcı bir sunum yapılacak. 

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