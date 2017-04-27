Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2017 Perşembe 09:29

Ankara Mimarlar Odası'ndan GAÜ Öğretim Üyesine Editörlük Görevi

Ankara Mimarlar Odası'ndan GAÜ Öğretim Üyesine Editörlük Görevi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Ankara Mimarlar Odası'ndan GAÜ Öğretim Üyesine Editörlük Görevi

Dr. Sadri, Mimarlar Odası tarafından editörlüğünü davet edildi

Ankara Mimarlar Odası'nın 2006 yılından itibaren yayınlamakta olduğu Dosya dergisinin 40. Sayısı için GAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri editörlüğe davet edildi. Yılda 3 sayıda yayınlanan Dosya dergisi mimarlar odasının akademik konulara temas eden dergisi olarak bilinmektedir ve her sayısı belirli bir temayla akademik ve mesleki çevrelerin katkılarını içermektedir.

"The Tyranny of Architecture" başlığıyla ulusal ve uluslararası katkılarda yayınlanacak olan dosya dergisi 40. Sayısında davetli editör olarak görev alacak GAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri yaptığı açıklamada bu sayı için katkılar açık çağrı yöntemiyle duyurulduğunu ve ciddi başvurular alındığını buna ilaveten yurt içi ve dışından önemli bilim insanlarına davet gönderildiği ve olumlu geri dönüşler geldiğini bildirdi.  
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Ankara Mimarlar Odasından GAÜ Öğretim Üyesine Editörlük Görevi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
“Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere” De Müsaade Etmeyeceğiz “Basın” Adı Altında Yayılan “Pisliklere”...
EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta Dış Ticaretin Desteklenmesi İçin Kaynak Ayırdı EBRD, Türk Bankası Aracılığıyla Kıbrıs’ta...
Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat” Adlı Kitabı Tanıtıldı Gazeteci Gürkan’ın “MAT-mehmet Ali Talat”...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Haberi Oku