Ankara Mimarlar Odası'ndan GAÜ Öğretim Üyesine Editörlük Görevi

Ankara Mimarlar Odası'nın 2006 yılından itibaren yayınlamakta olduğu Dosya dergisinin 40. Sayısı için GAÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri editörlüğe davet edildi. Yılda 3 sayıda yayınlanan Dosya dergisi mimarlar odasının akademik konulara temas eden dergisi olarak bilinmektedir ve her sayısı belirli bir temayla akademik ve mesleki çevrelerin katkılarını içermektedir."The Tyranny of Architecture" başlığıyla ulusal ve uluslararası katkılarda yayınlanacak olan dosya dergisi 40. Sayısında davetli editör olarak görev alacak GAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri yaptığı açıklamada bu sayı için katkılar açık çağrı yöntemiyle duyurulduğunu ve ciddi başvurular alındığını buna ilaveten yurt içi ve dışından önemli bilim insanlarına davet gönderildiği ve olumlu geri dönüşler geldiğini bildirdi.