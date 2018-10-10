Aniden Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt görevini hatırladı!

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt'un dün akşam Televizyon kanallarına bağlanarak yaptığı açıklamalar hayret uyandırdı.



Başkurt açıklamalarında Medyayı suçlayıcı ve ötekileştirici bir dil kullanarak Sosyal Hizmetler Dairesi'nin görevinin başında olduğunu belirterek, yapılmaya çalışılan yardım kampanyasını eleştirdi.



GÖREVİNİ YAPMIYOR MEDYAYA AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR



Aydan Başkurt Sosyal Medya ile İnternet Medyası'nı da birbirine karıştırarak Minik Ali için İnternet Medyası, Yazılı Basın ve TV'ler tarafından desteklenen sosyal sorumluluk kampanyasını da beğenmedi.



Başkurt'un açıklamasına sosyal medyadan tepkiler de yağdı.



Kampanya'nın organizasyonunu hiç bir ücret almadan (Aydan Başkurt üçlü kararname ile atanmış bir müdür ve hayli de yüksek bir maaş alıyor) tamamen gönüllü olarak yürüten emekli öğretmen Ayşegül Garabli tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.



İşte Ayşegül Garabli'nin açıklamaları;



Bu kampanyanın en güzel yanı ne oldu biliyor musunuz?

Aniden sosyal Hizmetler görevini hatırladı

2 yıldır annesini kaybeden bir çocuğun yaşadığı psikolojik sorunları görmeyen, kendilerine iletildiğinde "biz bir şey yapamayız" diyerek işin içinden çıkanlar, aylardır hastanelerde canıyla uğraşan çocuğu görmeyenler ve iki çocukla tek başına mücadele veren babaya hiç bir destek vermeyenler bu gün kendilerine görevlerini hatırlattığı için bir kampanyadan rahatsız olup, TV ekranlarından medyaya ayar vermeye kalkıyorlar.

Oysa kendilerine görevlerini hatırlatan bu kampanyaya teşekkür borçludurlar.

İşlerini yapmış olsalardı bu gün TV ye çıkıp bu konuyu konuşuyor olmazlardı.

Neymiş efendim Çocuğun resminin medyada yer alması yanlışmış. Çocuğun ablası ve yakınları psikolojik olarak etkilenmiş.

Kampanyada yer alan resimler zaten çocuğun kendi ve babasının facebook hesaplarından alınmıştır. Aylardır bu resimler ve durum çocuğun facebook sayfasında yayınlanıyorken neredeydiniz Sosyal Hizmetler?

Çocuk bunları yayınlayıp ilgi beklerken neredeydiniz ve o fotoğrafları görürken ailenin psikolojisi bozulmuyor muydu?

Bir şeyi yok sayarak yok olmuyor ne yazık ki?

Belki gerçekten fotoğrafları yayınlamak hepimizin yarasını tazeledi ve hepimizi üzdü ama en azından bir çok kişi bu çocukların varlığından ve sorundan haberdar oldu.

Bir çok güzel yüreğin bu kampanyaya ilgi göstermesi bu aileye moral oldu ve yalnız olmadıklarını gördüler.

Bu yürütülen kampanyanın tek bir amacı var o da minicik bir yavrunun hayallerine katkı koymak ve binlerce yürek bu hayallere sahip çıktı.

O yüzden bu kampanyayı destekleyerek hem Ali ve ailesine yardım eden hem de sosyal sorumluluğu olması gerekenlere sorumluluklarını hatırlatan siz güzel yürekli insanlara sonsuz teşekkür ederim.

Bu kampanyaya ve insanlığa ilgi gösteren herkesi tek tek o güzel yüreklerinden öpüyorum.

Ayrıca bu akşam sosyal bir sorumluluktan öte insani sorumluluk örneği gösterdiği için eleştirilen ve ayar verilmeye çalışılan medyadan, öncelikle kampanyanın başlamasına vesile olup duyurulmasında büyük emeği olan Detay Gazetesine ve Erkut Yılmabaşar'a, Kanal T , Ferda Ekinci ve Sibel Tatar'a ve yine Er Meydanı ve Mustafa Alkan'a diğer yandan GençTV ve Ertan Birinci'ye ayrıca Ali Kismir'e sonsuz teşekkür ederim. Siz susmadıkça ,sorumluluklarını hatırlaması gerekenler hatırlamak zorunda kalacak. Yüreğinize kaleminize ve ağzınıza sağlık.

Bu süreçte gerek aliciğin ablasına gerekse bana büyük destek olan GML rehber öğretmenlerine ve okullarda kampanyanın yürümesine emek veren öğretmen arkadaşlarıma ,

daha sayamadığım binlerce güzel yürekli insanlara çok teşekkür ederim.

Özellikle de Aliciğin hastalığı ile yakından ilgilenen ve bir an önce iyileşip geri gelmesi için Türkiye'ye gitmesini sağlayan Sağlık Bakanı Filiz Besim'e çok teşekkür ederim.

Eğer şu an bir çok yetkili ve devlet görevlisi bu devletin bir "sosyal devlet" olduğunu hatırlamış olsalardı ne bu kampanyaya ne de medyaya ayar çekmeye ihtiyaç kalmayacaktı.

O yüzden hiç kimsenin egosu da, suçluluk duygusu da, iş bilmezliği ya da görev ihmali de, çıkarcılığı ve bencilliği de zerre kadar umurumda değil.

Ben de bilirim idealler üstünden felsefe yapmayı ama ne yazık ki bu hiç bir derde derman değil.

Ben de bilirim hasta bir çocuğun resminin yayınlanmasının yakınlarını hatta herkesi üzdüğünü ama o çocuğu ve ailesini görmezden gelip kaderlerine terk etmekten çok daha masumdur resmin yayınlanması.

Hiç kimse kendi sorumsuzluğunu bu kampanyayı kullanarak aklamaya kalkmasın.

Geç değil ve daha binlerce Ali ve binlerce yardıma muhtaç çocuk var.

Ya bundan sonra onlara karşı görevlerini yapsınlar ya da gölge etmesinler.

Adaletin olmadığı yerde eşitlikten ya da etik değerlerden söz edilemez.

Doğruların uygulanmadığı yerde de hatalar yargılanamaz.

Bana ine yapacağımı öğretmeye kalkmasınlar işlerini tam yapsınlar ki bana gerek kalmasın !!!!

Kaynak: Detay Gazetesi