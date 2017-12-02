Nergisli’de sakin 58 yaşındaki Ergün Çiner evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis'ten yapılan açıklamaya göre dün 18.30 sıralarında , Nergisli’de sakin Ergün ÇİNER (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Müteveffanın cesedi otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
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