Nergisli’de sakin 58 yaşındaki Ergün Çiner evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis'ten yapılan açıklamaya göre dün 18.30 sıralarında , Nergisli’de sakin Ergün ÇİNER (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Müteveffanın cesedi otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.