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02 Aralık 2017 Cumartesi 09:30

ANİ ÖLÜM!

Nergisli’de sakin 58 yaşındaki Ergün Çiner evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

ANİ ÖLÜM!
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Nergisli’de sakin 58 yaşındaki Ergün Çiner evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis'ten yapılan açıklamaya göre dün 18.30 sıralarında , Nergisli’de sakin Ergün ÇİNER (E-58) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Müteveffanın cesedi  otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

 
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Ergün ÇinerAni ölüm
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