Haspolat’ta, iş yerinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Hasan Gülez hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde çalıştığı Levent Mozaik’te rahatsızlanan Gülez yaşamını yitirdi.
İş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Haspolat’ta, iş yerinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Hasan Gülez hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde çalıştığı Levent Mozaik’te rahatsızlanan Gülez yaşamını yitirdi.