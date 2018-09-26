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Ani ölüm

İş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Ani ölüm

İş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:03
Ani ölüm

Haspolat’ta, iş yerinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Hasan Gülez hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde çalıştığı Levent Mozaik’te rahatsızlanan Gülez yaşamını yitirdi.

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