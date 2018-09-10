Değirmenlik’te dün akşam 20.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne kaldırılan Ekrem Güngör (E-45) yolda yaşamını yitirdi.



Polis açıklamasında, Güngör’ün cesedi üzerinde otopsi yapıldığı ve ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı belirtildi.



