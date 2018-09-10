Değirmenlik’te dün akşam 20.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne kaldırılan Ekrem Güngör (E-45) yolda yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasında, Güngör’ün cesedi üzerinde otopsi yapıldığı ve ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı belirtildi.
10 Eylül 2018 Pazartesi 10:27
Değirmenlik’te dün akşam 20.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne kaldırılan Ekrem Güngör (E-45) yolda yaşamını yitirdi.
Son Güncelleme: 10.09.2018 13:31