Android telefonunuz size yalan söylüyor olabilir!

Güncellemeler akıl telefonların ömürlerini uzatmak için büyük önem taşıyor. Gelen haberlere göre Android üreticileri her zaman vaat ettikleri güncelleme zamanlarına sadık kalmamakla birlikte, güncellemenin yakın zamanda geleceğini söyleyerek kullanıcılarına yalan da söylüyorlar. Webtekno’nun aktardığı habere göre Araştırmacı Karsten Nohl ve Jakob Lell, iki yıl boyunca Android cihazlarını analiz ederek ve üreticilerin güncellemeleri gerçekten kurup kurmadıklarını ya da sadece güncel olduklarını iddia ettiklerini görmek için kodlarını kontrol ettiler.

ÖNEMLİ MARKALAR DA VAR

Araştırmacıların buldukları şey şaşırtıcıydı çünkü güncel olduğu iddia edilen birçok yazılım aslında güncel değildi. Bu bağlamda ekip; Google, Samsung, HTC, Motorola, ZTE ve TCL gibi firmalardan 1200’ü aşkın telefondan ürün yazılımı test etti ve Samsung gibi büyük şirketlerin bile büyük çaplı sürümlerinin bir güvenlik düzeltme ekini atladığını gördü.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ ATLANIYOR

Sony ve Samsung gibi kullanıcılar bazen bir iki güvenlik güncellemesini atlasalar da, Xiaomi, OnePlus ve Nokia üç taneye kadar güvenlik güncellemesini es geçebilmişti. Bu sayı HTC, Huawei, LG ve Motorola dörde kadar atladı. TLC ve ZTE ise durumu biraz daha abartarak dört veya daha fazla sayıdaki güvenlik güncellemesini önemsememişti. Diğer bir yandan Google tarafından oluşturulan telefonların güvenlik güncellemelerini atlamadığı görüldü.