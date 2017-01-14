Anayolda Can Pazarı



Lefkoşa Mağusa anayolunun Kurudere-Ulukışla kavşakları arasında dün Muoath Hanı Awad Allah’ın kontrolünden çıkan FE 353 plakalı araç orta refüjü aşarak karşı şeride geçince, yol savaş alanına döndü. İki araç yüz yüze çarpıştı, yolda can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza yerine civar köylerde bulunan sağlık ocaklarına ait çok sayıda ambulans intikal ederek yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada LE 703 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Önsay Aktolga sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Polis yaşanan korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan FE 353 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Amro F.O. Mortoja’nın kaza esnasında başından ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Mortaja’nın Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi. Yine FE 353 plakalı araç sürücü 22 yaşındaki Muoath Hanı Awad Allah ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Asmar Almotasembilla Alasmar ile LE 703 Z plakalı kiralık araç sürücüsü 30 yaşındaki Eray Mehmet Vudalı, araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Mustafa Gargınsu ve 35 yaşındaki Önsay Aktolga’nın ise kazada aldıkları yaralar nedeni ile vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’de servislerde müşahede altına alındıkları öğrenildi.Kaza dün Lefkoşa Mağusa anayolunun Kurudere- Ulukışla kavşakları arasında saat 14:30 sıralarında meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, Muoath Hanı Awad Allah’ın yönetimindeki FE 353 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın anayoldaki refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve o esnada Lefkoşa’ya doğru seyir halinde bulunan Eray Mehmet Vudalı yönetimindeki LE 703 Z plakalı araç ile yüzyüze çarpıştığı öğrenildi. LE 703 Z plakalı araca çarpmasının ardından duramayan FE 353 plakalı araç daha sonra bir süre yol kenarında bulunan bariyerlere sürünerek ilerlerken bariyerleri aşarak toprağa saplanarak durabildi.Kazaya müdahale için çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı ve polis ekipleri kısa sürede kaza yerine intikal etti. Yaralılar 4 ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yol 2 saati aşkın bir süre trafiğe kapatılırken trafik Turunçlu köyüne yönlendirildi. Kazaya hem Dörtyol Polis Karakolu polis ekipleri hem de Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri müdahalede bulundu. Mağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi Amiri Hasan Aşçıoğlu’nun gerekli incelemeleri yaptığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.Havadis