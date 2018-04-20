Anayasa mahkemesi vicdani retçileri reddetti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vicdani Retçi Murat Kanatlı ve Haluk Selam Tufanlı’nın sivil mahkemede yargılanmasına yönelik talepleri Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bugün Anayasa Mahkemesi’nde okunan kararda, vicdani retçilerin sivil mahkemede yargılanması talebi, mahkemenin Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi’ne atanan yargıçların bağımsız kurumlar tarafından atandığı gerekçesiyle reddedildi.

Mahkeme, yargıçların kararlarını kimsenin etkisi altında olmadan, bağımsız olarak aldığına kanaat getirerek, Askeri Mahkeme’de adil yargılanmayla ilgili sorun olmadığı kararına vardı. Mahkeme sonucunda konu ile ilgili olarak açıklama yapan Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri ve Vicdani Retçi Murat Kanatlı, Meclis’te tüm siyasi partilerin bir rapor hazırladığını ve bu raporda vicdani reddin insan hakkı olduğuna yönelik vurgu yapıldığını kaydetti. Meclis’te yasal düzenleme talep edildiğini ve yasa koyucunun bunu yapması gerektiğini belirten Murat Kanatlı, konu ile ilgili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin Meclis kürsüsünden rapor okuduğunu ve Başbakan’a yasal düzenleme yapılması gerektiğini ilettiğini söyledi.

Murat Kanalı Mecliste vicdani ret hakkının varlığından ve suç olmadığından söz edildiğine göre, biz olmayan bir suçla ilgili yargılanıyoruz. Bu teknik bir sorundur. Meclis düzenleme yaptığı güne kadar sorun olarak durmaktadır. Bizde bu soruna karşı yargılanacağımızı biliyoruz ve bedel ödemeye de hazırız diye açıklama yaptı.

Dava konusu neydi?

Vicdani reddini açıklaması üzerine seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı hakkında açılan davada avukat öncel polisinin yargılanmanın usulsüz olduğunu beyan etmesi üzerine anayasa mahkemesine havalesini talep etmişti. Askeri Mahkemede, Kanatlı’nın avukatı Öncel Polili’nin talebini kabul ederek, davayı Anayasa Mahkemesi’ne havale etmiş ve bu davaya ek olarak vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın da davaları Anayasa Mahkemesine ayni gerekçelerle havale edilmişti.