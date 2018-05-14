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Anayasa Mahkemesi 2 yasayı aykırı buldu

Cumhurbaşkanı, Mustafa Akıncı’nın Başsavcılık’tan aldığı görüş doğrultusunda Anayasa Mahkemesine havale ettiği Geçicilerin kadrolaması ile ilgili yasa Anayasaya aykırı bulundu.

Anayasa Mahkemesi 2 yasayı aykırı buldu

Cumhurbaşkanı, Mustafa Akıncı’nın Başsavcılık’tan aldığı görüş doğrultusunda Anayasa Mahkemesine havale ettiği Geçicilerin kadrolaması ile ilgili yasa Anayasaya aykırı bulundu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:59
Anayasa Mahkemesi 2 yasayı aykırı buldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cumhurbaşkanı, Mustafa Akıncı’nın Başsavcılık’tan aldığı görüş doğrultusunda Anayasa Mahkemesine havale ettiği Geçicilerin kadrolaması ile ilgili yasa Anayasaya aykırı bulundu.

Anayasa Mahkemesi huzurunda geçici personelin mecliste oy çokluğu ile geçirdiği Geçici Personelin Kadrolanması Yasa Önerisi ve Bakanlıkların Kuruluş ilkeleri Değişiklik Yasasını Anayasanın 8. Maddesi olan "eşitlik ilkesine" ve 72. Maddesi olan "kamu görevine girme hakkına" aykırı buldu. Böylece söz konusu yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş oldu.

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