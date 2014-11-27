“Anayasa Değişikliğine Hayır Denmesinin Sebebi Bilgisizlik“

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde kurulan Girne Araştırma Enstitüsü (GAE), 29 Haziran 2014 tarihinde referanduma sunulan Anayasa değişikliklerinin halk tarafından reddedilmesinin nedenini “bilgisizlik” olarak belirledi.

GAE tarafından yapılan “KKTC halkı Anayasa değişikliğine niye hayır dedi” konulu kamu oyu araştırmasının en belirleyici sorusu olan “Sizce Anayasa değişikliğine ‘hayır’ denmesinin nedeni nedir?” sorusuna katılımcılar % 52.7 oranında “Halk değişiklikleri tam olarak bilmediği için” seçeneğini işaretleyerek yanıt verdiler.

GAE tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, KKTC seçmen kitlesi esas alınarak hazırlanan örneklem kullanıldığı ve katılımcılara Anayasa değişikliği oylaması ile ilgili çeşitli sorular ile birlikte önümüzdeki döneme ışık tutmak amacı taşıyan soruların da yöneltildiği belirtildi.

GAE tarafından, saha çalışması 9 Kasım 20014 tarihinde tamamlanan kamuoyu yoklamasında elde edilen sonuçlar GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs, Millenium Senato Kongre Merkezinde düzenlenen basın toplantısı ile basın ile paylaşıldı.

Basın Toplantısına, GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, GAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Ağdelen, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut, GAE Yönetim Kurulu üyeleri Erhan Vechi, Erhan Özkan, Zafer Ağdelen ve GAE Genel Koordinatörü Hasan Erçakıca katılırken, Rektör Prof. Dr. Sadık Ülker gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında şunları söyledi;

Ülker:” GAÜ Olarak Anket Çalışmaları ile Halkın Nabzını Tutmaya Devam Edeceğiz “

“ Üniversitelerin amacı nedir diye baktığımızda bunların; eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri olduğunu söyliyebilirim. GAÜ olarak GAE’ne KKTC’de çok enteresan karşılanan bir sonucun sebebini araştırmaları için kendilerine bu görevi verdik. Biliyorsunuz meclisin tamamının onayladığı bir anayasa değişiklik yasa tasarırısı halk olarak %63’lük bir oy ile halkımız hayır dedi. Burada enteresan olan şey, meclisin tamamının evet dediği şeye halkın neden hayır deyişidir. Dolayısla sonuçlara bakınca enteresan şeyler gördüm. Biz GAÜ olarak daha bir çok anketler yaparak halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Anket çalışmasının sonuçları ve kamuoyunun beklentileri ile bilgi veren GAE Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Vechi şunları söyledi;

“GAE’nün bu üçüncü kapsamlı bir araştırmasıdır. Amacımız bunun neden reddedilmesini araştırmaktı. Kapsamı KKTC’de bulunan tüm yerleşim yerleri ve

mahallelerdir. Toplam 894 kişiyle anket yapıldı. 3 bölümden oluşan anketimizin birinci bölümü, demokratik özellikler, ikinci bölümü anayasa değişikliği ile ilgili tutumlar, üçüncü bölümde ise siyasal eğilimleri sorduk. %35 evet, %65 hayır gibi bir sonuç çıktı. Yani oylama sonucuna çok yakın bir sonuç ortaya çıktı. Ancak siyasi eğilimler konusunda seçim sonuçlarına yaklaşılamadı, bu bölüm ve bu durum hakikaten enteresandır” dedi.

GAE Genel Koordinatörü Hasan Erçakıca yapmış olduğu açıklamasında şunları söyledi;

“ Birden fazla sorulan sorular aslında ortak bir sonuca götürüyor bizi. Anket, yanılma payı içerisinde kalarak aslında sağlıklı neticeler veriyor. Anket sonucunda ki halkın beklentilerini dikkate almak gerekir. Anayasamızın değişikliğe ihtiyacı varsa eğer daha büyük bir sorumluluk ile ele alınması gerek. Çünkü geçen süreci hatırlarsak, yerel seçim arifesinde önemli ölçüde politize edilerek bir akademik tartışmaya ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuluyor. Geçen seçimde kullanılan oy doğrultusu pek değişmemiş ve aslında son on yıllık seçimlerde partiler kemikleşmiş oylara sahiptir” dedi.

29 Haziran 2014 tarihinde yapılan referandumun ardından gerçekleştirilen anket çalışmasının sonucunda, yeni anayasa paketinin halk tarafından reddedilmesinin nedeni “bilgisizlik” olarak belirledi. Bu doğrultuda; anayasa değişikliğine “hayır” denmesinin nedeni %52.7’lik oranda “ Halkın değişiklikleri tam olarak bilmediği sonucu çıkarken, evet denilmesinin nedeni ise %31.1 oranında “ Kişilerin desteklediği parti öyle dediği için” sonucunun ortaya çıktığı bildirildi. Referandumda karar verme sürecinde medya ve sosyal medyanın yaklaşık %21 ve %20.7’lik bir oranla etken olduğu gözlemlenirken, halkın %70’inin anayasa değişikliğinin yeniden gündeme gelmesini istediği sunucuna ulaşıldı. Anayasa değişikliğinin ve oylanma şeklinin nasıl olmasını isterdiniz sorusuna karşın halkın %42.2’sinin her maddenin ayrı ayrı oylanması gerektiği, %37.4’ünün ise Anayasanın tamamen yeni bir anayasanın hazırlanıp oylanmasını istenildiği bildirildi.



