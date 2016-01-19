Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Anastasiadis’ten “TÜRKÇE” Jesti

Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “resmi dili” olan Türkçe’nin “AB resmi dilleri arasında” yerini alması için çalışma başlattı. Anastasiadis niyetini Türk tarafına iletti

Anastasiadis’ten “TÜRKÇE” Jesti

Rum lider Nikos Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “resmi dili” olan Türkçe’nin “AB resmi dilleri arasında” yerini alması için çalışma başlattı. Anastasiadis niyetini Türk tarafına iletti

19 Ocak 2016 Salı 10:08
Anastasiadis’ten “TÜRKÇE” Jesti
banner238

 Anastasiadis’ten “TÜRKÇE” Jesti

RESMİYET KAZANACAK: Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olmasına rağmen, devletin iki resmi dilinden biri olan Türkçenin AB içinde resmi dil olması gündeme gelmemişti. Rum lider Anastasiadis, son liderler zirvesinde konuyu gündeme getirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi başvurusu sürecin başlaması için yeterli

YASAL SÜREÇ BAŞLATILIYOR: Anastasiadis, Rum bürokratlara, yasal süreci başlatmak için talimat verdi. Buna göre, izlenecek yol, AB’ye yapılacak başvuru, başvuru öncesi izlenecek süreç güneyde mercek altına alındı

İYİ NİYET: Rum liderliği, uzun yıllardır gündemde olan ancak adım atılmayan “resmi dil” konusunda iyi niyet çerçevesinde adım atacak. Anastasiadis, bu adımın, çözüm sürecine pozitif etki yapacağını düşünüyor.



Kaynak Havadis

Son Güncelleme: 19.01.2016 10:13
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis’ten “TÜRKÇE” Jesti Rum Lider Nikos Anastasiades
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim