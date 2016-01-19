Anastasiadis’ten “TÜRKÇE” Jesti

RESMİYET KAZANACAK: Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi olmasına rağmen, devletin iki resmi dilinden biri olan Türkçenin AB içinde resmi dil olması gündeme gelmemişti. Rum lider Anastasiadis, son liderler zirvesinde konuyu gündeme getirdi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi başvurusu sürecin başlaması için yeterli

YASAL SÜREÇ BAŞLATILIYOR: Anastasiadis, Rum bürokratlara, yasal süreci başlatmak için talimat verdi. Buna göre, izlenecek yol, AB’ye yapılacak başvuru, başvuru öncesi izlenecek süreç güneyde mercek altına alındı

İYİ NİYET: Rum liderliği, uzun yıllardır gündemde olan ancak adım atılmayan “resmi dil” konusunda iyi niyet çerçevesinde adım atacak. Anastasiadis, bu adımın, çözüm sürecine pozitif etki yapacağını düşünüyor.







Kaynak Havadis