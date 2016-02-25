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Anastasiadis’in Bulgaristan’daki Açıklamalarına Tepki

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mülkiyet, toprak, garantiler ve Türk askerinin geri çekilmesinin Kıbrıs Türk halkının en önemli yaşamsal konusu olduğunu belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Boşuna yorulmasın, Kıbrıs Türk halkı kendi haklarını korumak ve kararlarını en doğru bir şekilde hür iradesi ile verebilecek konumdadır” diye seslendi.

Anastasiadis’in Bulgaristan’daki Açıklamalarına Tepki

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mülkiyet, toprak, garantiler ve Türk askerinin geri çekilmesinin Kıbrıs Türk halkının en önemli yaşamsal konusu olduğunu belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Boşuna yorulmasın, Kıbrıs Türk halkı kendi haklarını korumak ve kararlarını en doğru bir şekilde hür iradesi ile verebilecek konumdadır” diye seslendi.

25 Şubat 2016 Perşembe 12:55
Anastasiadis’in Bulgaristan’daki Açıklamalarına Tepki
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BAYAR: “KIBRIS TÜRK HALKI, HAKLARINI KORUMAK VE KARARLARINI VEREBİLECEK KONUMDADIR”

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mülkiyet, toprak, garantiler ve Türk askerinin geri çekilmesinin Kıbrıs Türk halkının en önemli yaşamsal konusu olduğunu belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Boşuna yorulmasın, Kıbrıs Türk halkı kendi haklarını korumak ve kararlarını en doğru bir şekilde hür iradesi ile verebilecek konumdadır” diye seslendi.

Celal Bayar bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i, Bulgaristan’daki temasları sırasında yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirdi.

Mülkiyet, toprak, garantiler ve Türk askerinin geri çekilmesinin Kıbrıs Türk halkının geleceğiyle çok yakından ilgili olduğunu kaydeden Bayar, “Müzakereler Türk ve Rum Liderler arasında yapılmıyor mu? Müzakerelerin en önemli ve en sona bırakılan yaşamsal ve görüşmeleri etkileyecek nitelikteki konular bunlardır.

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye her zaman iyi niyetini göstermektedir.

Cumhurbaşkanı ve Türk Lideri olarak Sayın Akıncı Kıbrıs Türk halkının haklarını ve geleceğini savunmaktadır. Bu O’nun en tabii görevidir” dedi.

Bayar, şöyle devam etti:
“Anastasiadis, Kıbrıs Türk halkını yok etmek için katliam yapan, Enosis ilan eden ve Ada’nın savaş sonucu bölünmesine sebep olan suçlu taraf olduğunu unutmamalıdır. Şimdi vatanı yeniden birleştirme teranesi ile işgal sorunu diyerek suçu Türkiye’ye yüklemeye çalışıyor. Boşuna yorulmasın Kıbrıs Türk halkı kendi haklarını korumak ve kararlarını en doğru bir şekilde hür iradesi ile verebilecek konumdadır”

Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis’in Bulgaristan’daki Açıklamalarına
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