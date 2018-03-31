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ANASTASİADİS: “SONDAJ GEMİSİ GELİRSE GÜVENLİK KONSEYİ’NE GİDEBİLİRİZ”

ANASTASİADİS: “SONDAJ GEMİSİ GELİRSE GÜVENLİK KONSEYİ’NE GİDEBİLİRİZ”

31 Mart 2018 Cumartesi 10:28
ANASTASİADİS: “SONDAJ GEMİSİ GELİRSE GÜVENLİK KONSEYİ’NE GİDEBİLİRİZ”
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ANASTASİADİS: “SONDAJ GEMİSİ GELİRSE GÜVENLİK KONSEYİ’NE GİDEBİLİRİZ”

 “ADA’NIN KAYNAKLARINI ÇÖZÜMDEN ÖNCE KIBRISLI TÜRKLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEMİZ VE YÖNETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis, Türkiye’nin, sondaj gemisini Doğu Akdeniz’e getirmesi halinde almayı düşündükleri muhtemel tepki önlemleri arasında Güvenlik Konseyi’ne başvuru da bulunduğunu açıkladı.

Anastasiadis Yunan ERT kanalına verdiği özel söyleşide, Kıbrıs sorununun çözümünden önce Ada’nın doğal kaynaklarını Kıbrıslı Türklerle birlikte değerlendirme ve yönetmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Alithia’nın “Başkan Anastasiadis ERT’ye: Sondaj Gemisine Cevap Güvenlik Konseyi’ne Başvuru” başlığıyla aktardığı habere göre, Anastasiadis, Türkiye’nin, satın aldığı sondaj gemisini Rumların tek yanlı ilan ettiği MEB’ine getirmesi halinde almaları muhtemel tepki önlemleri arasında BM Güvenlik Konseyi’ne başvurunun da bulunduğunu, böyle bir durumda ellerindeki bütün siyasi ve diplomatik imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Anastasiadis “Kıbrıs sorununun çözümü sorunların da cevabı olacak, ama herhangi bir çözüm değil” dedi. Anastasiadis, enerji programlarının planlandığı gibi devam ettiğini ekledi.

“TÜRKİYE BATI’NIN MÜNHASIR İKMAL KAYNAĞI OLACAK ENERJİ KAVŞAĞI HALİNE GELMEK İSTİYOR”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışının “Batı’nın münhasır ikmal kaynağı olacak enerji kavşağı haline gelmek istediğini gösterdiği” kanaatini ortaya koyan Anastasiadis, “enerji planlamaları ve doğal gaz nakil yöntemi bir ülkenin tercihi değil bilimsel incelemelerin, ekonomik sürdürülebilirliğin ve toplu kararların sonucu olabilir” dedi.

Anastasiadis Kıbrıs müzakerelerinin, Rum Yönetimi Başkanlığı’na yeniden seçilmesiyle birlikte başlamasını arzu ettiğini savundu, bunun “Türk tarafının ortaya koyduğu talepler nedeniyle” mümkün olamadığını iddia etti.

“Kıbrıs Türk talepleri ortadayken Kıbrıs sorununun çözümü için gerçekçi öneri yoktur. İki toplum arasındaki siyasi eşitlik sayısal eşitliğe dönüştürülemez” ifadesini kullanan Anastasiadis “Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantörlük hakları ve askeri olduğu sürece devlet sürdürülebilir olmayacak. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin mandası haline gelme tehlikesi var” iddiasında bulundu.

“CRANS MONTANA’DA BM TEMSİLCİLERİNİN DE TALİHSİZ VE ACELECİ FAALİYETLERİ VARDI”

Anastasiadis müzakerelere başlamaya hazır olduğunu gerek BM Genel Sekreteri’ne gerek ABD’ye ilettiğini” savundu. Crans Montana başarısızlığının sorumlusunun “kabul edilemez tezleri nedeniyle Türkiye olduğunu” iddia eden Anastasiadis, “BM temsilcilerinin de talihsiz ve aceleci faaliyetleri vardı” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile arasında “artık güvensizlik bulunduğunu”  söyleyen Anastasiadis “gündemsiz bir görüşmeye hazır olduğunu ancak Akıncı’dan halen cevap alamadığını savundu, “diyaloğa olanak tanımayacak bir çıkmaza varılmaması umudunu” dile getirdi.

Haberi Fileleftheros “Alternatif Senaryolar… Başkan Türk Sondaj Gemisi İçin BM Güvenlik Konseyi’ne Başvuruyu İhtimal Dışı Görmüyor”  ve  Haravgi “Başkan Anastasiadis BM’ye Sorumluluk Atıyor” başlığı altında özetledi.  

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnatasiadisSondaj Gemisi
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