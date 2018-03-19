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ANASTASİADİS MÜZAKERELERE DÖNMEYE HAZIR OLDUĞU İDDİASINI YİNELEDİ

ANASTASİADİS MÜZAKERELERE DÖNMEYE HAZIR OLDUĞU İDDİASINI YİNELEDİ

19 Mart 2018 Pazartesi 11:53
ANASTASİADİS MÜZAKERELERE DÖNMEYE HAZIR OLDUĞU İDDİASINI YİNELEDİ
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ANASTASİADİS MÜZAKERELERE DÖNMEYE HAZIR OLDUĞU İDDİASINI YİNELEDİ

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduğu iddiasını yineledi.

Anastasiadis, “Al Jazeera” televizyon kanalına konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönemeye hazır olduğunu söyledi.

Politis’in haberine göre, Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için dört yıldır müzakerelerin yapılmakta olduğunu kaydeden Anastasiadis, doğal gaz konusunun ise, hakkında uzlaşı olduğu için hiçbir zaman müzakere masasına gelmediğini iddia etti.

Doğal kaynakların devlete ve Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk fark etmeksizin, yasal vatandaşlarına ait olduğu” iddiasını da yineleyen Anastasiadis, Exxon Mobil şirketinin yakın tarihte başlaması beklenen araştırmalara ilişkin ise “Türkiye’nin olası kışkırtıcı hareketlerden kaçınmasını dilediğini” söyledi.

ABD’den araştırmaların korunması amacıyla herhangi bir askeri destek isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Ordunun karışmasını istemediğini ancak kendi çıkarlarını koruma konusunun ABD’yi ilgilendirdiğini” ifade etti.

Anastasiadis, “Biz enerji programımızın başarıya ulaşması için elimizden gelen her şeyi yaptık” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi Başkanı Nikos AnastasiadisDoğal Kaynaklar
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