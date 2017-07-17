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17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:26

Anastasiadis: Müzakere masasına dönmeye hazırım

Anastasiadis: Müzakere masasına dönmeye hazırım
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Anastasiadis: Müzakere masasına dönmeye hazırım

 Anastasiadis, Çavuşoğlu'nun “net olmayan açıklamaları” sebebiyle BM Genel Sekreteri'nin bile talepleri konusunda yanlış bir algı oluşturduğunu iddia ederek iyi hazırlık yapılması durumunda müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana zirvesinde izlediği stratejinin Yunan hükümetiyle işbirliği içerisinde, doğru bir strateji olduğunu söyleyerek, zirvenin başarısızlığından Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Yunanistan’dan yayınlanan “To Vima” gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs sorunu ve Crans Montana zirvesine değindiğini, zirvede izlediği stratejinin doğruluğunu savunduğunu yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, söyleşisinde, Kıbrıs Rum tarafının zirvede sunduğu önerinin Yunan hükümetiyle ortak ve net bir öneri olduğunu belirterek, önerinin “garantiler ve müdahale haklarının kaldırılması ve buna eş zamanlı olarak Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin güvenliği için emniyet supapları içerecek olan, çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizmasının oluşturulmasını” içerdiğini vurguladı.

Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “net olmayan açıklamaları” sebebiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bile Türkiye’nin talepleri konusunda yanlış bir algı oluşturduğunu iddia ederek iyi hazırlık yapılması durumunda müzakere masasına dönmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi ise, “birçok kez olmasını istediği şeyin olduğunu varsaymakla” suçladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılması konusunda anlaşmaya varılması durumunda Crans Montana’ya gelme kararı vermiş olduğunu belirten Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’inde Total şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olan sondaj konusunda ise “savaş ortamının yaratılmasından kaçınılması” çağrısında bulundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin, AB ile ilişkileri sebebiyle herhangi bir “B Planı” düşüncesi içerisinde olduğuna inanmadığını da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise, Anastasiadis’in, dün “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde, kendisine eleştiriler yönelten Rum siyasi partilerine yönelik Crans Montana zirvesinin tutanaklarını açıklayabileceğini söylemesi sonrasında, AKEL ve diğer partilerden yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Anastasiadis’in “birçok farklı kaynaktan, Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konularını görüşmeye hazır olmadığı bilgisini aldığını” söylediği belirtilerek, Anastasiadis’in bunu bildiği halde neden Crans Montana’ya gittiğini sormak bir yana, neden bu konuda uzlaşı olmadan diğer başlıkları görüşmeme tezini benimsediğinin sorulması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Anastasiadis’in zirvenin tutanaklarını açıklaması konusuna bir itirazlarının da bulunmadığı belirtildi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, Anastasiadis’in tutanakları kamuoyuna açıklamaktan korktuğunu iddia etti.

Papadopulos, “Anastasiadis’in bu açıklamasıyla blöf yaptığını ve tutanakları açıklayarak hangi tavizleri verdiğinin halk tarafından görülmesinden korktuğunu” sözlerine ekledi.

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise dün bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Crans Montana zirvesinin başarısızlığının ardından birçok insanın çözüm umudunu kaybettiğini iddia ederek, Anastasiadis’in gerçek olmayan büyük beklentiler yarattığını belirtti.

Kiprianu, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bazı kesimlerin strateji değiştirilmesi konusunu gündeme getirdiklerini ve aslında “çözümsüzlüğü Kıbrıs sorununun çözümü gibi lanse ettiklerini” öne sürdü.

Kiprianu ayrıca, “partisinin Kıbrıs’ın Türkiye’ye hediye edilmesini asla kabul etmeyeceğini” de söyledi.

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Anastasiadis: Müzakere Masasına Dönmeye Hazırım
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