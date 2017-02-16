Anastasiadis Kapıyı Vurup Gitti !

-Rum lider bütün içtenliğiyle bizi dinlemek yerine elinde 5 sayfalık metinle görüşmeye geldi.
-20 Temmuz’dan 15 Kasıma hatta Türkiye’den gelen suya kadar bir çok şey sunup müzakere sürecinin baltalandığını söyledi.
-Rum Meclisinin ENOSİS kararını onaylamadığını söyledi, madem onaylamıyor biz kamuoyuna söylemesini bekledik, maalesef güvence vermedi.
-Eide toplantıyı topralamaya çalıştığı sırada Anastasiadis söyleyeceğim birşey yok diyerek kapıyı sert bir şekilde vurarak kaçtı. Biz de oradan ayrılıp buraya geldik.
-Rum liderin daha önce de fevri davranışları oldu fakat bu bardağı taşırdı.
-Rum tarafınca “Akıncı toplantıyı terk etti” diye bir koro başladı. Bu yüzden toplantıda neler yaşandığını açıklıyorum. Bu saygısızlığı kabul etmek mümkün değil.
-Sert bir şekilde kapattığı kapıyı açmak kendi ellerinde. Yanlışı düzeltmelerini bekliyorum.
Kaynak:Kıbrıs sözcü