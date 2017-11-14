Anastasiadis Hellim Tescili Prosedürüne Müdahale Edecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ilerleyen günlerde hellimin tescili için müdahalede bulunacağı bildirildi.



Politis gazetesi, Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu yetkilileriyle temasa geçeceğini; Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup göndererek, Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis ile görüşmesini isteyeceğini yazdı.

Gazete, Rum Koyun ve Keçi Besicileri Birliği yetkililerinin, dün, Anastasiadis ile görüştüklerini ve hellim dosyası sürecinin hızlandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Haberde, Kuyalis’in de bu toplantıya katıldığı ve toplantının akabinde yaptığı açıklamalarda, Anastasiadis’in hellim dosyasıyla ilgili sorunların aşılması ve hellimin en kısa zamanda tescil edilmesi için elinden geleni yapacağına söz verdiğini söylediği belirtildi.