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ANASTASİADİS: “GÜNDEMSİZ BASİT BİR GÖRÜŞME”

ANASTASİADİS: “GÜNDEMSİZ BASİT BİR GÖRÜŞME”

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:34
ANASTASİADİS: “GÜNDEMSİZ BASİT BİR GÖRÜŞME”
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ANASTASİADİS: “GÜNDEMSİZ BASİT BİR GÖRÜŞME”

“EOKA, KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ YARATAN CESARET, İNANÇ VE BİRLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİ”

YEMEĞE KARŞI OLAN SİYASİ PARTİLERDEN “DAHA BETERİNDEN KAÇMAK İÇİN EYLEM PLANINA İHTİYACIMIZ VAR” ÖNERİSİ

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan’da gerçekleşecek görüşmenin, “gündemsiz, basit bir görüşme olduğundan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerden etkilenmeyeceğini” söyledi.

Politis “Yemek Basit Görüşme… Gündemsiz Olduğundan 16 Nisan Türk Navtex’inden Etkilenmiyor” başlıklı haberinde, Anastaiadis’in, EOKA’nın silahlı tedhişe başladığı 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle dün düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularına verdiği cevapları aktardı.

Habere göre, Anastasiadis, “Cumhurbaşkanı Akıncı ile sosyal nitelikli akşam yemeğinin belirlendiği bir zamanda Türkiye’nin Navtex ilan etmesi”nin sorulması üzerine “Özlü içeriğe sahip bir görüşme olsaydı, Ankara’nın yasadışı faaliyetleri elbette dikkate alınırdı ancak nasıl ilerleyebileceğimizi görmemiz ve üzerinde düşünmemiz için elzem olan, gündemi olmayan basit bir görüşme” dedi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son dönemde yaptığı açıklamaları yorumlamaktan kaçınan Anastasiadis’in “Akıncı’nın her ağzından çıkanı yorumlamadığını, yorumlamayacağını” söylemekle yetindiğini yazdı.

Gazeteye göre, EOKA için “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yaratan cesaret, inanç ve birlikten başka bir şey değildi” ifadesini kullanan Anastasiadis, şöyle devam etti:

“İşgalden kurtulmamız ve tarihin emrine cevap verebilmemiz için birliğe ve hedeflere bağlılığa, müzakerelerde uyanık ve dikkatli olmaya ihtiyacımız var ki sürdürülebilir, işleyebilir, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızla barış içerisinde bir arada yaşamaya ve birlikte yaratmaya olanak tanıyacak bir devleti başarabilelim”

EOKA’cılar için Rum cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarları başında düzenlenen geleneksel dini törene Anastasiadis’in de katıldığını yazan gazete, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un yönettiği törene bakanlar, EOKA’cılar ve “kayıp yakınlarının” katıldığını haberine ekledi.

EL CEZİRE RÖPORTAJI

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın El Cezire’ye verdiği söyleşinin satırbaşlarını “Kıbrıslı Rumlar müzakereye hazır ama karar almaya hazır değil” sözünü öne çıkararak aktardı. 

Fileleftheros haberi “Ankara Gündemi İle.. Mustafa Akıncı Yemekten Talepler Listesi Ortaya Koyuyor… Başkan Anastasiadis Cevap Vermekten Kaçıyor… Cesaret, İnanç ve Birlik” başlığıyla aktardı.

Haravgi manşete çektiği haberinde “Yemekten Önce Uzaktan Monologlar… Akıncı, Kıbrıs Rum Liderliği Karar Almaya Hazır Değil Diyor”  başlığını attı. 

SİYASİ PARTİLER YEMEĞE KARŞI

Gazeteye göre, Rum siyasi partileri, 16 Nisan’da liderler arasında yemek düzenlenmesine karşı olduklarını birer bildiri ile açıkladı. 

Dayanışma Hareketi, sosyal yemeklerin “gereksiz olduğu” görüşünü ortaya koyduğu açıklamasında “Daha beterinden kaçmak için eylem planına ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Ekologlar Hareketi, Akıncı’nın El Cezire’ye röportajının “hükümetin, doğal gaz programını müzakereler yüzünden üç yıl  ‘dondurduğu’ kuşkularını doğruluyor” görüşünü ortaya koydu. 

Alithia ise haberi “Sayın Akıncı’nın Ağzından Her Çıkana Cevap Vermem… Başkan Kıbrıslı Türk Liderin Meydan Okumalarından Kaçıyor… Mustafa Akıncı: Asla Geç Değildir. Geç Olduğunda bedeli De Ağır Olur” başlık ve spotlarıyla aktardı. 

Son Güncelleme: 02.04.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
Yemek Basit GörüşmeNikos AnastasiadisMustafa Akıncı
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