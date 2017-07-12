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12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:20

“Anastasiadis Çok İyi Bir Anlaşmayı Batırdı"

'Anastasiadis Çok İyi Bir Anlaşmayı Batırdı'
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“Anastasiadis Çok İyi Bir Anlaşmayı Batırdı"

 AB yetkilisi,Kıbrıs Konferansı’nın çöküşünden Rum tarafını sorumlu tuttu

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nda AB heyetinin içerisinde yer aldığı belirtilen AB Kıbrıs Sorununun Çözümünü Destekleme Birimi Şefi Danimarkalı Kjartan Bjornsson’un sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, zirvenin başarısız olmasından Kıbrıs Rum tarafını sorumlu tuttuğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “AB Yetkilisi Lefkoşa’yı İşaret Ediyor – Sorumluluğu Başkan’a Yükledi – Hükümetten Girişim, Komisyondan Özür” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun Crans Montana’daki zirvedeki heyetinde yer alan Kjartan Bjornsson’un sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, zirvede yaşananlara ilişkin sorumluluğu Kıbrıs Rum tarafına yüklediğini yazdı.

Gazete, Bjornsson’un “twitter” platformundan yaptığı paylaşımda, “Cyprus Mail” gazetesinde yer alan “Anastasiadis Çok İyi Bir Anlaşmayı Batırdı (Anastassiades Blew Such A Good Deal)” başlıklı habere atıfta bulunduğunu ve söz konusu haber için “İyi Bir Özet” nitelendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Bjornsson’un takipçilerinden ayrıca, söz konusu haberi okumalarını da istediğini belirten gazete, Bjornsson’un bu davranışının AB Komisyon’un tarafsızlığını kaybettiğinin bir diğer kanıtı olduğunu savundu.

Gazete, Bjornsson’un bu paylaşımına Kıbrıs Rum tarafının, beklendiği şekliyle tepki gösterdiğini ve Rum Daimi Temsilci Büyükelçi Nikos Emiliu’nun bu yönde girişimde bulunarak, Bjornsson’un bu hareketini “Komisyon’un tarafsızlığını koruması gerektiği” uyarısında bulunduğunu aktardı.

Habere göre, AB Komisyon adına Emiliu’ya yanıt veren Yapısal Reformlar Destekleme Daimi Ekibi’nin başı Martin Ferbey, söz konusu paylaşımı “talihsiz” kelimesiyle nitelendirdi ve özürlerini ileterek, bunun tekrarlanmayacağını belirtti.
Gazete ayrıca, Bjornsson’un birkaç saat sonra söz konusu paylaşımını kişisel hesabından kaldırdığını da iddia etti.

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