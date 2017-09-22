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22 Eylül 2017 Cuma 04:43

Anastasiadis BM Genel Kurulu’na çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu bildirdi

Anastasiadis BM Genel Kurulu'na çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu bildirdi
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Anastasiadis BM Genel Kurulu’na çözüm müzakerelerine başlamaya hazır olduğunu bildirdi

Nicos Anastasiades BM Genel Sekreteri’yle yarın yapacağı görüşmede, Genel Sekreter’in belirlediği çerçeveye ve ilgili BM kararları esasına uygun olarak adada bir çözüm için müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğunu söyleyeceğini duyurdu.

Nicos Anastasiades bugün, BM Genel Sekreteri’yle yarın yapacağı görüşmede, Genel Sekreter’in belirlediği çerçeveye ve ilgili BM kararları esasına uygun olarak adada bir çözüm için müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğunu söyleyeceğini duyurdu.

New York’ta yer alan Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Anastasiades, kendisinin bir suçlama oyunu yapma amacı olmadığını ancak geçen Temmuz’da Crans-Montana’daki son tur müzakerelerde sadece Türkiye’nin uzlaşmaz tutumundan kaynaklanan çıkmaza işaret ederek Kıbrıs’ın Türkiye tarafından kontrol edilip korunarak zayıflatılmasının amaçlandığını ifade etti.

Anastasiadis, Türkiye’nin özellikle Genel Sekreterin belirlediği çerçeveye ve diğer iki garantör gücün görüşlerine kesin çelişki arz eden esnek bir tutum benimsediğini, Garantiler Anlaşması ve müdahale hakkının korunmasında, askerlerinin kalıcı varlığında ısrar ettiğini söyledi.
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