“anafartalar İnisiyatifi” Başka Bir Yere Taşınması Gündemde Olan Girne Anafartalar Lisesi İle İlgili Basın Toplantısı Düzenledi

Girne Anafartalar Lisesi’nin (GAL) öğretmen, öğrenci, veli ve eski mezunları ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “Anafartalar İnisiyatifi”, okulun başka bir yere taşınmasına karşı çıktı. İnisiyatif, okulun taşınmasının, yaşanan sorunları çözmeyeceği gibi yeni sorunlara yol açacağını, çözümün lisenin taşınması değil, Girne’ye yeni bir okul kazandırmak olduğunu vurguladı.

“TAŞINMAK ÇÖZÜM DEĞİL… YENİ SORUNLARA NEDEN OLACAK”

“ÇÖZÜM TAŞINMAKLA DEĞİL, AKILCI VE RASYONEL ÖNERİLERİ KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRMEKLE MÜMKÜN”

KARNE GÜNÜ OLAN 31 OCAK’TA GİRNE CADDELERİNDE EYLEM BAŞLATILACAK

Lefkoşa, 27 Ocak 17 (.): Girne Anafartalar Lisesi’nin (GAL) öğretmen, öğrenci, veli ve eski mezunları ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu “Anafartalar İnisiyatifi”, okulun başka bir yere taşınmasına karşı çıktı.

İnisiyatif, okulun taşınmasının, yaşanan sorunları çözmeyeceği gibi yeni sorunlara yol açacağını, çözümün lisenin taşınması değil, Girne’ye yeni bir okul kazandırmak olduğunu vurguladı.

Karakum bölgesinde inşaatı devam eden binanın, bir ortaokul olarak yapılandırılması ve Girne bölgesinde ikinci ortaokul olarak eğitim sistemine kazandırılması önerisi yapan inisiyatif, bu yapılırsa, hem öğrencilerin pedagojik gelişimlerini destekleyecek hem de kent içi ulaşımın rahatlaması adına önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

Girne Anafartalar Lisesi’nde saat 10.30’da düzenlenen basını toplantısına, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Girne Belediyesi meclis üyeleri Burcu Karakaya, Ziya Sencer, Ali Tektan, eski GAL Müdürü ve Coğrafya Öğretmeni Tuncay Özdoğanoğlu ile Anafartalar İnisiyatifi’ni oluşturan öğretmen, öğrenci, veli, eski mezunlar ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Anafartalar İnisiyatifi adına eski GAL Müdür ve Coğrafya Öğretmeni Tuncay Özdoğanoğlu’nun basın bildirisi okuduğu toplantıda; KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Burcu Karakaya, Ziya Sencer, Ali Tektan ve GAL matematik öğretmeni Ziya Tüzel de birer konuşma yaptı.

ÖZDOĞANOĞLU: “İLKOKUL OLARAK KULLANILMASI ANLAMLI BİR ÖNERİ DEĞİL”

Eski GAL Müdürü ve Coğrafya Öğretmeni Tuncay Özdoğanoğlu, son yıllarda Girne’de yaşanan çarpık kentleşme, Girne’deki okulların sorunlarının da temelini oluşturduğunu belirterek, GAL’in bu sorunların eşiğindeki okullardan birisi olmasına karşın hem Girne hem de Kıbrıs Türk eğitim sisteminin en önemli kültürlerinden birisi olduğunu söyledi.

Girne’nin tek klasik lisesi olan GAL’in lise ve ortaokul olarak hizmet verdiğini ifade eden Özdoğanoğlu, okulun Kuzey Kıbrıs’ta şehir merkezlerinde lise ve ortaokulu beraber olan tek lise durumunda olduğunu kaydetti.

Eğitim bilimi ilkeleri’nin, 11 ve 18 yaşındaki öğrenciler aynı okul içerisinde eğitim görmemeleri gerektirdiğini ileri süren Özdoğanoğlu, yıllar önce inşaatına başlanan Karakum bölgesindeki ortaokulun bu ilkelerden yola çıkılarak planlandığına vurgu yaptı.

GAL öğrencilerinin büyük bir kısmının okula yürüyerek geldiğini belirten Özdoğanoğlu, Karakum’a taşınması planlanan okula öğrencilerin devlet tarafından taşınacağı düşünüleceğinde bunun devlet kasasına yük olacağını; öte yandan okulun ilkokul olarak kullanılacak olmasının anlamlı bir öneri olmadığını savundu.

“ÇÖZÜM; GAL’İ TAŞIMA DEĞİL, GİRNEYE YENİBİR OKUL KAZANDIRMA”

Çözümün; Anafartalar Lisesi’ni taşıma değil, Girne’ye yeni bir okul kazandırmak olduğunu belirten Özdoğanoğlu, anahtarın da Anafartalar Lisesi’nin orta kısmı ile lise kısmının ayrılmasında yattığını savundu.

Özdoğanoğlu konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Anafartalar Lisesi’nin tüm alt yapısı ‘lise’ kademesindeki öğrencilere yöneliktir. AB projeleri ile yapılmış, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı, 3 yabancı dil laboratuvarı, egzersiz odası, çok amaçlı salonu, spor salonu, amfi ve dersliklerin tamamı lise öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Fiziki yapısı ilkokul olmaya elverişli olmamasından dolayı bu binanın ilkokul olması büyük oranda tadilat ihtiyacı gerektirecektir. Bu tadilata yapılacak harcamayla Girne’ye yeni bir ilkokul kazandırmak mümkündür. Anafartalar Lisesi yerleşkesi içinde açılan Girne Turizm Lisesi’nin kültür dersleri Anafartalar Lisesi öğretmenleri tarafından verilmektedir. Okulun taşınması düşünülen yeni yeri Girne’nin doğusunda, kent içi trafiğin en sıkıntılı olduğu bölgede yer alıyor. Sadece bu unsur bile yeni sorunlar, yeni sıkıntılar yaratmaya yetecektir. Önceden planlandığı gibi Karakum bölgesinde inşaatı devam eden binanın, bir ortaokul olarak yapılandırılması ve Girne’nin batısında yer alan Oğuz Veli Ortaokulu’ndan sonra Girne’nin doğusunda yapılanmış ikinci ortaokul olarak eğitim sistemine kazandırılması hem öğrencilerin pedagojik gelişimlerini destekleyecek hem de kent içi ulaşımın rahatlaması adına önemli bir adım atılmasını sağlayacaktır.

Bütün bunların yanı sıra önemle vurgulamak istediğimiz bir husus daha vardır: Taşınılması öngörülen Karakum bölgesindeki inşaat alanın yüzölçümü, Anafartalar Lisesi yerleşkesinin bugünkü aktif kullanım alanı yüzölçümünden çok daha küçüktür. Bu durum, topyekun olarak Anafartalar Lisesi’nin taşınmasını zaten imkansız kılmaktadır. Ne var ki bütün bu olgular görmezden gelinerek Anafartalar Lisesi’nin taşınması gündemde tutulmaya çalışılıyor. Okulun taşınması Anafartalar Lisesi’nin bugün yaşadığı sorunları çözmeyeceği gibi yeni sorunların ortaya çıkmasına da neden olacaktır. Çözüm taşınmakla değil, akılcı ve rasyonel önerileri kararlılıkla hayata geçirmekle mümkündür. Kısacası inşaatı devam eden okul, bir ortaokul olarak yapılandırılmalı ve Girne’nin batısında yer alan Oğuz Veli Ortaokulu’ndan sonra Girne’nin doğusunda yapılanmış ikinci ortaokul olarak eğitim sistemine kazandırılmalıdır. Anafartalar Lisesi’nin orta kısmını yeni kayıtlara kapatıp, sadece lise olarak eğitim sisteminde yer almasını sağlamak okulun yaşadığı sorunların çözümü adına önemli bir adım atılmış olacaktır.”

“31 OCAK’TA GİRNE CADDELERİNDE EYLEM SÜRECİ BAŞLAYACAĞIZ”

Rasyonel, tutarlı ve sorunları ortadan kaldıracak çözümler ve eğitimden yana taraf olduklarını ifade eden Özdoğanoğlu, Anafartalar İnisiyatifi’nin çözümü desteklemek adına karnelerin dağıtılacağı gün olan 31 Ocak saat 10.30’da mezun, yönetici, öğretmen ve öğrencilerin okulda buluşup Girne caddelerinde eylem süreci başlatacaklarını duyurdu.

Özdoğanoğlu, yaşamının bir kesitinde Anafartalar Lisesi ile yolu kesişmiş herkesi, Anafartalar Lisesi’nin kültürüyle bezenmiş Girne kentinin tüm bireylerini eyleme davet etti.

GÖKÇEBEL: “GİRNELİLER, GEÇMİŞ SİYASİLERİN KENTİ NE HALE GETİRDİĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR”

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın; “GAL özele verilmeyecek, böyle bir şey olursa kendimi zincirlerim” dediğini iddia ederek, Girnelilerin geçmiş siyasilerin kenti ne hale getirdiğini gayet iyi bildiğini savundu.

Merkezde, kentin nefes aldığı bir noktada bulunan GAL’in kent nüfusu artışı nedeniyle yeni bir okul yapılmasına karşı olmadıklarını ifade eden Gölçebel, çalışan bir okulun ortadan kaldırılıp, proje ve ne yapılacağı açıklanmadan taşınmasına karşı olduklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın kendileriyle görüşmekten çekindiğini iddia eden Gökçebel; ortada bir proje olmadığını; Bakan Berova’nın sadece özele vermeyeceği ile ilgili açıklama yaptığı iddia etti.

“YÜKSEKTEN BAKMAK YETERLİ”

“Biz bu tür paravan şirketleri önce bir şeye dönüştürüp, içini boşaltıp sonra parçala böl yöntemlerini çok iyi biliyoruz” diyen Gökçebel, geçmişte siyasilerin kente neler yaptığını görmek için yüksekçe bir noktadan Girne’ye bakmanın yeterli olacağını kaydetti.

Gökçebel, siyasilerin görevlerini ‘siyasi çöplüğe” gitmeden tam ve eksiksiz olarak yapmaları gerektiğini söyledi.

Girne Belediye Meclisi üyeleri Burcu Karakaya, Ziya Sencer, Ali Tektan ve GAL Matematik öğretmeni Ziya Tüzel de yaptıkları konuşmalarda, Girne’nin kültürel kimliğini taşıyan okulun taşınmasına karşı oldukları ve tüm okul yerine GAL’in orta bölümünün Karakum’a taşınması yönünde görüş belirttiler.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Uğur İrtem