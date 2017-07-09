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09 Temmuz 2017 Pazar 15:24

Anadolujet Uçağı Kalkıştan Sonra Geri Döndü

Anadolujet Uçağı Kalkıştan Sonra Geri Döndü
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Anadolujet Uçağı Kalkıştan Sonra Geri Döndü
Anadolujet’e ait Ercan-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkış yaptığı meydana geri dönmek zorunda kaldı.

Ercan Havalimanı’ndan kalkış yapan TK7625 sefer sayılı Anadolujet’e ait uçak kalkışından kısa süre sonra geri dönmek zorunda kaldı.

KKTC’de bulunan Ercan Havalimanı’ndan 22:25 sularında kalkış yapan Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzereyken kısa süre sonra geri döndü.

Edinilen bilgiye göre; TC-JFH kuyruk tescilli B737-800 tipi yolcu uçağının sahipsiz bir cep telefonu nedeniyle geri döndüğü öğrenildi.

Sahipsiz cep telefonunun Ercan Havalimanı'na iniş sonrası polise teslim edildiği, yaşanan olay sonrasında uçağın tekrar havalanarak sefere deva ettiği öğrenildi. Uçağın geri dönmesine neden olan cep telefonun sahibi ise ortaya çıkmadığı belirtildi.


 
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