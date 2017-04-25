Anadolu Ateşi Daü’de Sahnelenecek

CUMA AKŞAMI DAÜ STADYUMU’NDA SUNULACAK GÖSTERİ ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Lefkoşa, 25 Nisan 17 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) efsanelerin dansı olarak isimlendirilen “Anadolu Ateşi” dans gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen gösteri, 28 Nisan Cuma gecesi saat 20.30’da, DAÜ Stadyumu’nda yer alacak. “Anadolu Ateşi” halka açık ve ücretsiz sahnelenecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Mustafa Erdoğan yönetiminde sunulacak gösteride 45 kişilik dans ekibi yaklaşık iki saat süreyle performans sergileyecek. İki perdelik dans gösterisinde ilk perde 2 sahneden, ikinci perde ise 3 sahneden oluşuyor.

Medeniyetler buluşması konseptiyle hazırlanan Anadolu Ateşi, Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI