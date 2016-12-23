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23 Aralık 2016 Cuma 11:18

Anadolu Ajansı’ndan TAK’a Kutlama Mesajı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yeni yaşını kutladı.

Anadolu Ajansı'ndan TAK'a Kutlama Mesajı
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KAZANCI: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLI DAVASINI DÜNYAYA DUYURMADA BÜYÜK ROL ÜSTLENEN TAK’I TEBRİK EDER, BAŞARILI ÇALIŞMALARININ DEVAMINI DİLERİM”

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yeni yaşını kutladı.

Kazancı, TAK’ın 43’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında TAK Yönetim Kurulu Emin Akkor’a mesaj göndererek, “Ajansınızın kuruluş yıldönümünüzü kutlamaktan Anadolu Ajansı çalışanları ve şahsım adına büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Şenol Kazancı, mesajında, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurmada büyük rol üstlenen TAK’ı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadesine yer verdi.


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