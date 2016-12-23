Anadolu Ajansı’ndan TAK’a Kutlama Mesajı

KAZANCI: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLI DAVASINI DÜNYAYA DUYURMADA BÜYÜK ROL ÜSTLENEN TAK’I TEBRİK EDER, BAŞARILI ÇALIŞMALARININ DEVAMINI DİLERİM”
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yeni yaşını kutladı.
Kazancı, TAK’ın 43’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında TAK Yönetim Kurulu Emin Akkor’a mesaj göndererek, “Ajansınızın kuruluş yıldönümünüzü kutlamaktan Anadolu Ajansı çalışanları ve şahsım adına büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.
Şenol Kazancı, mesajında, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurmada büyük rol üstlenen TAK’ı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadesine yer verdi.