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Ana Muhalefetten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri!

“KAYDA DEĞER HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER”

Ana Muhalefetten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri!

“KAYDA DEĞER HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER”

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
Ana Muhalefetten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri!

“KAYDA DEĞER HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER”


“HÜKÜMETTEN HALK DEĞİL YİNE HÜKÜMET MEMNUN… ZAMANA OYNUYORLAR”

“YÜZDE 12.11 HAYAT PAHALILIĞININ BÜTÇEYE 120 MİLYON EK YÜK GETİRECEĞİNİ AÇIKLARKEN DAHA MAAŞLARA BU ZAM YANSITILMADAN YÜZDE 30’LUK ELEKTRİK ZAMMI YAPILMASI TEK KELİMEYLE AYMAZLIKTIR”
Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetin göreve geldiği günden beri, “yapacağız, edeceğiz, çalışıyoruz” söylemleriyle halkı oyaladığını, bir arpa boyu yol almadığını savunarak, “Hükümetten halk değil yine hükümet memnun” değerlendirmesinde bulundu.

“Koltukların gitmemesi için zamana oynayan bir hükümetin var ama ne söylerlerse söylesinler halk ne yaşadığını biliyor ve bunun hesabını en kısa zamanda soracak” açıklamasında bulunan UBP, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında düzenlenen ve kabinenin tüm bakanlarının yer aldığı basın toplantısını yazılı açıklamayla değerlendirdi.

“İki saatlik basın toplantısında kayda değer hiçbir şey söylemediler” eleştirisinde bulunan UBP, “Hükümetten halk değil, sadece Tufan Erhürman başbakanlığındaki hükümet memnun” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Erhürman’ın çocukluğumuzun ‘az gittik uz gittik dere tepe düz gittik’ (ama bir arpa boyu yol gidemedik ) tekerlemesini anımsatan ve yaklaşık iki saat süren açıklamalarında halkın iradesini yok sayarak kurulan dörtlü hükümetten halkın değil Tufan Erhürman başbakanlığındaki hükümetin memnun olduğu anlaşıldı. 

Gayri safi milli hasıla göz önünde bulundurulmadan, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki akaryakıt fiyatları kıyaslanarak ülkede ekonomik kaos yokmuş gibi gösterilmeye çalışılması, yüzde 12.11 hayat pahalılığının bütçeye 120 milyon ek yük getireceği açıklarken daha maaşlara bu zam yansıtılmadan yüzde 30’luk elektrik zammı yapılması tek kelimeyle aymazlıktır.

Başbakan ekonomik tedbirlerle ilgili, vergi ve pul paralarının alınmayacağını söylerken yüzde 16 olan borç faizlerinin yüzde 19.98’e çıkmasını açıklamadı. Bu da oynanan oyunun göstergesidir. Perşembe gün Reel Sektör Danışma Kurulunu toplayıp fikirlerini alacaklarmış, bunu zamları yapmadan önce yapmalıydınız. 

Göreve geldiği günden beridir, ‘yapacağız, edeceğiz, çalışıyoruz’ söylemleriyle halkı oyalayan ve bir arpa boyu yol almayan hükümetin bu basın açıklamasında ‘her şey için çalışıyoruz’ demesi beceriksizliğin göstergesidir. 

Et ithalinin serbest kalmasıyla ilgili öyle bir düşünceleri olmadığını belirten hükümet yetkililerinin, et fiyatlarını ucuzlatmanın veya kaçak eti önlemenin nasıl olacağı ile ilgili herhangi bir formülleri bulunmaması da dikkatlerden kaçmadı. 

Koltukların gitmemesi için zamana oynayan bir hükümet var ama ne söylerlerse söylesinler halk ne yaşadığını biliyor ve bunun hesabı mevcut hükümetten en kısa zamanda soracak.”

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Son Güncelleme: 16.07.2018 21:26
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