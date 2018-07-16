Ana Muhalefetten Hükümetin Basın Toplantısına Eleştiri!

“KAYDA DEĞER HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER”

“HÜKÜMETTEN HALK DEĞİL YİNE HÜKÜMET MEMNUN… ZAMANA OYNUYORLAR”

“YÜZDE 12.11 HAYAT PAHALILIĞININ BÜTÇEYE 120 MİLYON EK YÜK GETİRECEĞİNİ AÇIKLARKEN DAHA MAAŞLARA BU ZAM YANSITILMADAN YÜZDE 30’LUK ELEKTRİK ZAMMI YAPILMASI TEK KELİMEYLE AYMAZLIKTIR”

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetin göreve geldiği günden beri, “yapacağız, edeceğiz, çalışıyoruz” söylemleriyle halkı oyaladığını, bir arpa boyu yol almadığını savunarak, “Hükümetten halk değil yine hükümet memnun” değerlendirmesinde bulundu.

“Koltukların gitmemesi için zamana oynayan bir hükümetin var ama ne söylerlerse söylesinler halk ne yaşadığını biliyor ve bunun hesabını en kısa zamanda soracak” açıklamasında bulunan UBP, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında düzenlenen ve kabinenin tüm bakanlarının yer aldığı basın toplantısını yazılı açıklamayla değerlendirdi.

“İki saatlik basın toplantısında kayda değer hiçbir şey söylemediler” eleştirisinde bulunan UBP, “Hükümetten halk değil, sadece Tufan Erhürman başbakanlığındaki hükümet memnun” dedi.