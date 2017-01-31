Ana Kızı Allah Korudu



Mağusa-Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Dün saat 16:00 raddelerinde meydana gelen kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken ana kızı Allah korudu. Polisten alınan bilgiye göre Cemile Şengül kullanımındaki MR 718 plakalı aracı ile Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru seyrederken Arıtma Tesisleri yakınlarına geldiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çkıp yol kenarında bulunan beton su kanalına çarptıktan sonra ters döndü. MR 718 plakalı araç sürücüsü Cemile Şengül ile araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki kızı Ceyda Şengül’ün ise kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Yeni Bakış