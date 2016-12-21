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21 Aralık 2016 Çarşamba 13:24

AMERİKAN KOLEJİ’NDEN ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASINDA ANLAMLI ETKİNLİK

Girne Amerikan Üniveristesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji öğrencileri 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.

AMERİKAN KOLEJİ'NDEN ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASINDA ANLAMLI ETKİNLİK
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AMERİKAN KOLEJİ’NDEN ŞEHİTLERİ ANMA HAFTASINDA ANLAMLI ETKİNLİK

Girne Amerikan Üniveristesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji öğrencileri 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla anma etkinliği düzenledi.


Amerikan Koleji Girne Yerleşkesin’de gerçekleşen törende, 7G sınıfı öğrencisi Nurseli Erdem “Oğlun Şehit Oldu” ve 11 ÖSS sınıfı öğrencisi Ozan Selimbabaoğulları “Bir Şahlanışın Destanı” şiirlerini okudu. 12 ÖSS öğrencilerinden Araz Bibi Garabayeva ve 6G sınıfı öğrencilerinden Su Turmen ise günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Son olarak Okul korosu, Müzik öğretmeni İbrahi Özbaskın ile birlikte hazırladıkları “Mücahitler Marşı”nı seslendirdi.



Konuyla ilgi Amerikan Koleji’nden yapılan açıklamada, “Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sağlayan yurt ve millet bütünlüğünü koruyan aziz şehitlerimiz huzurunda saygı ile eğiliyor, onları rahmetle anıyoruz” denildi.

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GaüAmerikan KolejiŞehitler Haftası
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