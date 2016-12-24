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24 Aralık 2016 Cumartesi 14:59

AMERİKAN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN TOPLUMA ÖRNEK DAVRANIŞ

AMERİKAN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN TOPLUMA ÖRNEK DAVRANIŞ
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AMERİKAN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN TOPLUMA ÖRNEK DAVRANIŞ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı, Amerikan Kolej öğrencileri Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ne kırtasiye bağışında bulundu.



Amerikan Kolej, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ‘nın, "Güçlü Ebeveyn, Güçlü Çocuk" sloganı ile, maddi durumu iyi olmayan, iş arayan ve tek ebeveyn olan kadınların hayatını kolaylaştırmak amacıyla açtığı Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ne yardım amaçlı okullarında bağış topladılar. Okul idaresi ve bir grup öğrenci Kreşe ziyarette bulunarak, elde edilen gelirle alınan kitap ve kırtasiye malzemelerini okuldaki öğrencilere verdi.

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın amacı; toplumda oluşabilecek risk faktörleri için önleyici çalışma yapmak, riskler oluşmuş ise de yöntemler geliştirip en az zararla riskleri ortadan kaldırmak. Vakıf son 5 yılda 145 kişi ve 23 aileye psikolojik danışmanlık hizmeti, 60'a yakın çocuk ve gence de eğitim dersleri ile İngilizce ve bilgisayar dersleri içeren etüt programları verildi. Vakfın yaptığı en büyük proje ise, Kadın Sığınma Evi projesini içeren "Kadın Kapısı" adı altındaki proje olduğunu belirtti.



Konuyla ilgili Amerikan Koleji’nden yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk projelerine farklı bir duyarlılık gösteren aile ve öğrencileri kutladıkları belirtilerek, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Okul Öncesi Eğitim Merkezine, kırtasiye ihtiyaçlarına destek vermek üzere okul arkadaşlarını temsilen bir grup öğrenciyle ziyarette bulundukları belirtildi.


 
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