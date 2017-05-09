AMERİKAN KOLEJİ İLKOKULU VE 23 NİSAN İLKOKULU “TRAFİKTE BENİ FARKET” TEMALI YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Yürüyüş güzergahı boyunca ellerinde yetkililer ve araç şoförlerini uyarıcı; “üst geçit istiyoruz”, “alkollü sürücüleri sevmiyorum”, “kaldırımlar yayalarındır, araçlarınızı kaldırımlara park etmeyiniz”, “trafikte yaralanmak, sakatlanmak istemiyoruz” şeklinde pankartlar taşıyan ve düdükler çalarak Atatürk Anıtı’na gelen öğrenciler, anıtta 23 Nisan İlkokulu Bandosu eşliğinde İzmir Marşı’nı okudu.Atatürk Anıtında ki etkinlikte Konuşma Gerçekleştiren GAÜ Rektör Yardımcısı ve TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkeyi yöneten yetkililerin görevinin, herkesin evine rahat ve güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak olduğunu belirterek, bugünkü etkinlikte öğrencilerin daha güvenli yol, üst geçit, emniyet kemerinin bağlanması isteyerek büyüklere önemli mesajlar verdiğini vurguladı.Anne babaların çocukların emniyet kemerlerini bağlaması, onları düşünerek alkol almadan arabaya binmesi ve yavaş sürmesi gerektiğini ifade eden Avcı, şunları söyledi:“Bu bir gerçektir ki herhangi bir büyüğün zarar görmesi kendisi yanında ev ve komşu çocuğunu da etkilemektedir. Dolayısıyla sizin de öğreneceğiniz ve büyüklerinize öğreteceğiniz daha çok şey var. Okulda öğrendikleriniz, öğretmenlerinizin size öğrettiği kuralları eve gittiğiniz zaman evdekilere mutlaka öğretin. Öğretin ki ne siz ne de onlar üzülsün.Bugünkü etkinlikte yollarda yürürken söylediğiniz sloganlar çok önemli. Eminim büyükler de duyacak. Büyüklerin görevi size nasıl iyi okullar ve hocalar bulmaksa trafikte rahat ve güvenli olmanızı da sağlamaktır. Bu konuda Hükümete, Milli Eğitim ve Kültür ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına önemli görevler düşüyor. Bunları isteyiniz. Bunlar hakkınız, yapmak ise onların görevi. Etkinlikte görev alan öğrencilere ve değerli öğretmenlere, Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 23 Nisan ve Girne Amerikan İlkokullarının gönüllü katılımlarına teşekkür etmek toplum adına bir borçtur.Verdiğiniz mesajlar ülkeye dalga dalga yayılacak. Sadece büyüklerinize kemerinizi bağlatmayı, süratli gitmemeyi öğretseniz dahi can kurtaracak. Bu bağlamda hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Öğrenciler da ayrı ayrı yaptıkları konuşmalarda, sürücülerin araçlarda emniyet kemeri takması, seyir halindeyken telefonda konuşması ve süratli araç kullanmamasını istedi.