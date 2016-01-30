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Amerikan Koleji Anaokulun'da Karne Heyecanı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The American Nursery School öğrencileri heyecan ve sevinç içinde karnelerini aldılar.

Amerikan Koleji Anaokulun'da Karne Heyecanı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The American Nursery School öğrencileri heyecan ve sevinç içinde karnelerini aldılar.

30 Ocak 2016 Cumartesi 12:31
Amerikan Koleji Anaokulun'da Karne Heyecanı
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AMERİKAN KOLEJİ ANAOKULUN’DA KARNE HEYECANI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The American Nursery School öğrencileri heyecan ve sevinç içinde karnelerini aldılar.

The American Nursery School Müdürü Binnur Saymaz, yeni eğitim binasında gerçekleşen ilk karne günü ile ilgili yaptığı açıklamasında;

'' Çocuklarımız 5 aylık süreç içerisinde yoğun bir şekilde gelişimlerine yönelik eğitim alırken aynı zamanda öz güven, kendine yetebilirlik, merak, araştırma gibi konularda da büyük gelişmeler gösterdiler. Teknolojik alt yapıyla eğitim alan çocuklarımızın "öğrenme yollarını bilme" farkındalıkları gerçekten ne kadar kaliteli bir içerikte eğitim verdiğimizin en önemli göstergesidir. Ailelerimiz de bizler ve çocuklarımız kadar mutlu. İlkokul ve ortaokullarımızın yarı yıl tatiline girdiği şubat döneminde okulumuz devam edecektir. Ancak bu dönemde, çocuklarımız için eğlenceli etkinlik ve gezilerimiz olacaktır. İlkokullarla başlayan 16 Şubat 2. dönem başlangıcında ise yine eğitim programlarımıza başlanacaktır. Çocuklarımızın gelişim gözlemlerinin takibini de yaparak, ilkokula hazır hale getirmeyi ve onları yılın sonunda mutlu bir şekilde anaokulumuzdan mezun etmeyi hedefliyoruz.'' dedi. 
Son Güncelleme: 30.01.2016 14:35
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