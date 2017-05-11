AMERİKAN KOLEJİ 5 YAŞ GRUBU TANITIM GÜNLERİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The International Prep School, 12 Mayıs Cuma günü 16.00- 18.00 saatleri arasında Anasınıf / Reception öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Tanıtım günü, Amerikan Kolej (Yeni Binada) halka açık olarak gerçekleşecektir.Konuyla ilgili Amerikan Kolejinden yapılan açıklamada, 5 yaş grubu öğrencilere yönelik gereçekleştirilecek olan tanıtım gününe, tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte davetli olduğu bildirildi. 5 yaş grubu öğretmenlerinin de hazır bulunacağı tanıtım gününde , ailelere müfredatın işleyişiyle ilgili detalı bilgi verileceği ifade edildi.“Okulumuzda şuan uygulanan İngilizce müfradat İngiltere’de uygulanan müfredatın aynısıdır. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına yönelik , her çocuğun gerçek potansiyelini keşfetmesini sağlayan bir eğitim sistemi uyguluyoruz. Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini gözlemleyip destekliyoruz. Öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve disiplinle ilgili alanlarda , aile , öğrenci ve okul üçgeninde birlikte hareket ediyoruz. Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin, uzman eğitim kadrosu; eğitim kalitesindeki yüksek standart sayesinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, problemler karşısında çözüm oluşturabilen, özgüveni yüksek, ulusal ve evrensel değerlere önem veren, sevgi dolu bireylere dönüşmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, okulumuzun Cambridge, Edexcel gibi kalite ve akreditasyon kurumlarına tam üyeliği bulunmaktadır.