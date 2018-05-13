Amerikan Koleji 3. Sınıf öğrencisi Duru Tezcan'dan öykü yarışmasında birincilik

AMERİKAN KOLEJİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ DURU TUZCAN’DAN ÖYKÜ YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı Amerikan Koleji The International Prep School, 3. Sınıf öğrencilerinden Duru Tezcan, Yeni Düzen Gazetesi ve Deniz Plaza işbirliğinde gerçekleştirilen 7. Öykü yarışmasında, 9, 10, 11 yaş grubu kategorisinde birinci oldu.

Jüri üyeleri tarafından, yüzlerce öykü arasından seçilerek birinciliğe layık görülen öykünün küçük yazarı Duru Tezcan’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

The International Prep School Müdürü, Fatoş Mertekci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Ana dili İngilizce olan ve öğrencilerine en yüksek derecede uluslararası eğitim veren bir okulda Türkçe alanında başarı göstererek birinci olan Duru Tuzcan’ı ve bu konuda onu cesaretlendirip ona destek olan Türkçe Bölümünü tebrik etti.