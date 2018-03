Amerikan Kolej Başarı Sertifikaları Dağıtıldı



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu'na bağlı Amerikan Kolej'de ilk dönem öğrenci başarı sertifikaları dağıtıldı. Amerikan Kolej Müdürü Aysu Balkanlar, Fulbright tarafından hazırlanan Yeni Enerji Ekonomisi (A New energy Economy) seminerine katılan, Simay Boğaçhan, Demir Eser, Mani Barmayoun, Virgilio Seu, Eda Vechi, Asya Eminoğlu, Deren Dimililer, Alesyum Öz, Ahmet Ulutekin, Seçilya Hüroğlu, Şeyma Saftet, Ali Murtaza Ateş, Kaya Debbağ, Arif Jan Arif, Gökalp Turgut'a belgelerini vererek başarılarının devamını diledi. Berkay Ersöz ise, Cambridge English Flyers sınavında gösterdiği başarı nedeniyle sertikifasını İngilizce öğretmeni Melek İlseven'den aldı.



Liselerarası Bilgi Yarışması



Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Diyabet Derneği işbirliğiyle yapılan "Liselerarası Bilgi Yarışması"nda başarılı olan Amerikan Koleji 12 Fen sınıfı öğrencilerinden Kezban Yayman, Gölgem Kaderli ve Cemre Özkoç’a sertifikaları Amerikan Kolej Fen Bölüm Başkanı ve Biyoloji öğretmenleri Ezgi Temeller ve Biyoloji öğretmenleri Mine Yüksel tarafından verildi.



Sporda başarılı olan takımlar



Amerikan Kolej Müdür Muavini Koray Emirhoca ve beden eğitimi öğretmenleri, spor alanında gösterdikleri başarıdan dolayı Caner Ay ve Ezgi Sevilmiş başarılı öğrencilere sertifikalarını verdi.



Erkek Masatenisi Takımı



Amerikan Kolej, 4 yıl boyunca şampiyon olan Lise Erkek Masa tenisi takımı; Celal Çorba, Sertaç Savim, Esat Mertdağ, Mikayil Vafaeifard; 2 yıldır şampiyonluğu kazanan Lise Kız Masa Tenisi Takımı; Elif Töre, Kezban Yayman , Gölgem Kaderli, Bilge Ervandar başarı sertifikalarını verildi.



Ortaokul Futsal Takımı



Ortaokul Erkek Futsal Takımı'nda sertifika alanlar şöyle: Furkan Cuma Şengül, Taylan Cemaloğulları, Abdullah Çomunoğlu, Çağrı Çilo, Tamay Aktül, Taygun Dervish, Hasan Balıkcıoğlu, Bülent Süngü, Cem Demirbüker, Emre Müdüroğulları, Mustafa Esenyel, Derin Coşar, Sami Kaan Özgür, Alican Gül, Hakan Koçak, Hamza Özcü, Cenan Kırhan, Ortaokul Kız Futsal Takımı; İlmiye Öztansu, Başak Kartal,Çığıl Güvensoy, Leyla Halvacı, Melek Gökçen Ceylan, Selvihan Dural,Büşra Dal, Sıla Gül, Emine Ören, Dilan Erken



Genç Erkek Futsal Takımı



Genç Erkek Futsal Takımı oyuncuları Ayden Tahsin, Ahmet Öztunç, Yaşar Doğu, Enis Toprak, Ali Rüşlü, Kaan Odabaş, Berkem Bahriyeli, Deniz Arıkoğlu, Seyfi Yeşilada, Vedat Süngü, Lewis Rodd, İzzet Mertekçi.



Ortaokul Erkek Basketbol Takımı



Ege Emirhoca, Kayan Şenova, Mert Kadir Aslantaş, Altay Haydar, Tuna Mantaş, Toykan Latif, Can Galatyalı, Mustafa Oğuz, Deniz Özbay, Ali Neşesibol, Alp Yılmaz



Lise Hentbol Takımı



Fikri Terkan, Mustafa Coşkuner, Doğu Konnolu, Tayfun Altaner, Görkem Darbaz, Emre Okaner, Ahmet Beyzade, Batuhan Çevik, Hasan Caferoğlu, Ali Kaptanoğlu, Çağkan Kandil, Can Teknikel, Emre Hakansoy, Ateşcan Aktaş



Yol Koşusu



27 Aralık Yol Koşusuna öğrencileri hazırlayan Antrenörler Ezgi Sevilmiş ve Çilem Esenyel ile



koşuya katılan öğrenciler Emir Eser, Taygun Dervish, Hakan Koçak, Boran Asena, Merin Ölmez, Selvihan Dural, Leyla Halvacı, Büşra Dal, Şebnem Yağmur Köse, Tara Kamalı, Hasan Caferoğlu, Çağkan Kandil, Vedat Süngü, Ali Rüşlü, Ozan Selimbabaoğulları, Zeynep Süngü, Dilek Altuntaş, Besre İzam, Zeynep Saymaz, Ayçin Özdenya, Alize Cansever

Son Güncelleme: 17.01.2016 15:37