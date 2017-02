AMERICAN NURSERY SCHOOL’DA “PİJAMA PARTİSİ”



GAÜ Okullar Grubu, The American Nursery School’un mini öğrencileri, birinci eğitim döneminin tamamlanmasının ardından, şubat döneminde de; eğlenceli etkinlik ve aktiviteler ile yaşamı sorgulamayı öğrenerek, eğitimlerine devam ediyorlar.The American Nursery School’dan verilen bilgiye göre; Okulda yapılan son etkinlik, “pijama partisi” oldu. Yılın 12 ayı aralıksız eğitim verilen The American Nursery School’da, tatil dönemine denk gelen süreler içinde de; dinlenme, eğlence ve eğitsel amaçlı aktiviteler gerçekleştiriliyor.Okula pijamaları ve birlikte uyudukları özel eşyaları ve çoğunlukla da “en iyi arkadaşları” oyuncakları ile gelen minikler; renkli ve keyif dolu saatlerce, hep birlikte uyuyarak ‘rüyalarını’ paylaşmayı da öğrendiler.Rengarenk pijamalı “Çocukları” ile; Sinema keyfi, hikaye saati, kurabiye yapımı, sınıf ziyaretleri gibi etkinlikler ile her anda birlikte olan okul öğretmenleri de yapılan etkinlikten duydukları mutluluğu belirterek, “Çocuklarımızın kendilerini bir ev ortamında gibi hissetmeleri, öğretmenleri ile anne- çocuk ilişkisi gibi, yakın bir ilişki kurmaları, onların hem okulu sevmeleri hem de okula yönelik bağlarının güçlenmesi için çok önemlidir. Bu tip etkinlikler de, bunların sağlayıcısıdır. Günü geçiren çocuklarımız; günün sonunda normal kıyafetlerini giyerek, normalde yaşananın tam tersi olarak da evlerine neşe içerisinde uğurlandılar.” şeklindeki ortak düşünceyi paylaştılar.