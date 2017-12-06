AMELİYAT İÇİN '7 SAAT BEKLETİLDİ’ İDDİASI…

‘El bileği’ kesikliği nedeniyle önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nden Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hasan Gözüken isimli hasta, ameliyat olabilmek için 7 saat bekletildi.

Sağlık durumu iyi olan, dün sabah taburcu edilen hastanın ameliyat süreci ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ameliyatı gerçekleştirecek Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Adem Ademoğlu’nun o sırada özel bir hastanede olduğu, bu nedenle de hastaya müdahale edilmediği öne sürüldü.

UÇANER: HASTANIN MİDESİ DOLUYDU, O NEDENLE BEKLETİLDİ…

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr Uçaner, hastanın 7 saat sonra ameliyata alındığını doğruladı. Dr Uçaner, söz konusu hastasının midesinin dolu olması nedeniyle anestezi verilmesinin mümkün olmadığını, bu sebeple bekletildiğini açıkladı.

BAKAN SUCUOĞLU: DOKTOR KRİTİK BİR AMELİYATTAYDI…

Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu ise ameliyatı gerçekleştirecek doktorun kritik bir ameliyatta olduğunu, ameliyattan çıkmasının ardından 15 dakika içerisinde hastaya müdahale ettiğini söyledi.

‘El bileği’ kesikliği nedeniyle önceki gün Girne Akçiçek Hastanesi’nden Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hasan Gözüken isimli hasta, ameliyat olabilmek için 7 saat bekletildi.

Sağlık durumu iyi olan, dün sabah taburcu edilen hastanın ameliyat süreci ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Ameliyatı gerçekleştirecek Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Adem Ademoğlu’nun özel bir hastanede olduğu, bu nedenle hastaya müdahale edilmediği öne sürüldü.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, saat 13.30’da hastaneye başvuran hastanın 7 saat sonra ameliyata alındığını doğruladı.

Dr Uçaner, söz konusu hastanın hastaneye geldiğinde midesinin dolu olması nedeniyle anestezi verilmesinin mümkün olmadığını, anestezi uzmanının verdiği bilgi doğrultusunda bekletildiğini açıkladı, dün sabah taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu ise ameliyatı gerçekleştirecek doktorun kritik bir ameliyatta olduğunu, ameliyattan çıkmasının ardından 15 dakika içerisinde hastaya müdahale ettiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, hastanın el bileğinin kesik olmasına rağmen aktif bir kanamasının olmadığını da ifade ederek, “Hastayla ilgili doktora bilgi verdiler. Doktor ameliyattan çıktı, müdahale edildi. Ne kalıcı bir etkisi oldu, ne de kan kaybından hasta kaybedildi” dedi.

Öte yandan bilgi almak için aradığımız Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Adem Ademoğlu’na ise ulaşılamadı.

Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu:

Ne kalıcı bir etkisi oldu ne de kan kaybından hasta kaybedildi…

Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu, hastaya müdahale edecek doktorun kritik bir ameliyatta olduğunu söyledi, ameliyattan çıkmasının 15 dakika sonrasında da söz konusu kişiye cerrahi müdahalede bulunduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Ameliyatı yapacak doktor kritik bir ameliyattaysa, 3,5-4 saat süren ameliyattaysa, hastada acil bir durum yoksa, doktoru gelene kadar bekletilir” diyerek, acil durum olması halinde ikinci bir doktorun çağrıldığını dile getirdi.

Hastanın el bileğinin kesik olmasına rağmen aktif bir kanamanın olmadığını ifade eden Sucuoğlu,

“El bileği kesik ama aktif bir kanaması yoktu. Doktora söylediler, ameliyattan çıktı, müdahale edildi. Ne kalıcı bir etkisi oldu ne de kan kaybından hasta kaybedildi” dedi.

“Hastada acil bir durum yoktu, beni de aradılar. Nöbetçi doktorun ameliyattan çıkıp hastayı görmesinde bir sakınca olmadığı söylendi” şeklinde konuşan Sucuoğlu, ameliyattan çıkan doktorun 15 dakika sonra acil servise inerek hastayı muayene ettiğini, çekilen tomografisini de kontrol ettiğini ifade etti.

Sucuoğlu, Girne Akçiçek Hastanesi, Mağusa Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nin ‘ikinci basamak’ olduğunu kaydederek şöyle devam etti: Hasta muayene edilir, eğer kendilerini aşıyorsa üçüncü basamak olan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilir. Türkiye’de de dünyada da böyledir. Bizde de böyle olmak zorundadır. Çünkü tam teşekküllü hastane Lefkoşa Devlet Hastanesi’dir.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner:

Hastanın midesi doluydu, doktorun bilgisi dahilinde 7 saat bekletildi

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, saat 13.30’da hastaneye başvuran hastanın 7 saat sonra ameliyata alındığını doğruladı.

Dr Uçaner, söz konusu hastanın hastaneye geldiğinde midesinin dolu olması nedeniyle anestezi verilmesinin mümkün olmadığını anestezi uzmanının verdiği bilgi doğrultusunda bekletildiğini kaydetti.

Hastanın hastaneye gelmesinin yarım saat sonrasında ameliyatı gerçekleştirecek olan Dr Adem Ademoğlu’na bilgi verildiğini, yatışının yapıldığını söyleyen Uçaner, “Hastanın gelmesinin ardından yarım saat içerisinde Adem beye bilgi verildi. Kendisi hastayla ilgili tetkikleri istedi. Hastanın midesinin dolu olması nedeniyle de ameliyata alınmadı. Hastaya ne zaman cerrahi müdahale yapılabileceğini anestezi uzmanı söyledi. Midesi dolu hastayı mide boşalmadan ameliyata alınmaz” şeklinde konuştu.

Uçaner, söz konusu hastanın dün sabah taburcu edildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

















Kaynak: Yenidüzen