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Amcaoğlu: “Cari gelirlerimiz cari giderlerimizi karşılıyor”

Amcaoğlu: “Cari gelirlerimiz cari giderlerimizi karşılıyor”

14 Aralık 2017 Perşembe 13:40
Amcaoğlu: “Cari gelirlerimiz cari giderlerimizi karşılıyor”
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- Başbakanlık Müsteşarı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili adayı Olgun Amcaoğlu, taksitle maaş ödenen bir dönemin ardından göreve gelen hükümetin 19 aylık sürede, icraatları ile halkın devlete olan güvenini yeniden kazandığını ifade ederek, “Cari gelirlerimiz cari giderlerimizi karşılıyor.  İlk kez denk bütçe yapıldı. 19 ay önce maaşları taksitle ödeyen bir hükümet döneminden, cesaret ve yürekle bugünkü duruma gelinmiştir  ” dedi.

BRT’de siyasi parti adaylarının katıldığı seçim programında konuşan UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, hükümetin 19 aylık gibi kısa sürede çok önemli işlere imza attığını, yaşanan olumlu gelişmeleri üretici kesimden, çalışana kadar her kesimin hissettiğini belirterek, her yıl ödenip ödenmeyeceği büyük tartışma konusu olan 13. maaşların da erkenden ödendiğini söyledi.

“SOSYAL SİGORTALAR BORÇ VERECEK DURUMA GELDİ”

“Cari gelirlerimiz cari giderlerimizi karşılıyor, ilk kez denk bütçe yapıldı” diyen Olgun Amcaoğlu, uygulanan tedbirlerle Sosyal Sigortaların batma noktasından bankalara borç verecek duruma geldiğini, kurumun emeklilerin 13. maaşlarını ödediğini, Ocak maaşlarını da ödeyecek durumda olduğunu anlattı.

Ülkede hayat pahalılığının hiç ödenmediği dönemler olduğuna işaret eden Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, 19 aylık hükümetin asgari ücrete yüzde 45 dolaylarında artış yaptığını belirterek, “19 ay önce maaşları taksitle ödeyen bir hükümet döneminden, cesaret ve yürekle bugünkü duruma gelinmiştir. 13. maaşlar da dahil devletin tüm ödemeleri ödenmiştir” dedi.

Ülkenin gerçeklerinin ve dinamiklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Olgun Amcaoğlu, ülkenin yıllardır ihtiyacı olan bankacılık yasasının ve yine bekleyen birçok önemli yasanın bu hükümet dönemine hazırlandığını kaydetti.

Yüzyılın en kurak dönemi yaşanırken, hükümetin Türkiye’den suyu getirdiğini, bu kapsamdaki çalışmaları yaptığını, ülkenin lokomotif sektörü turizm ve eğitimin gelişmesi ve kalitenin artması için adımlar attığını anlatan Olgun Amcaoğlu, turizmde 25 bin olan yatak kapasitesinin 40 bin yatak kapasitesine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

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