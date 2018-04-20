Amcaoğlu ailesinin acı günü

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Olgun Selçuk Amcaoğlu'nun annesi Fatma Amcaoğlu buakşam saat 20:00 sıralarında hayatını kaybetti.

80 yaşında hayatını kaybeden Fatma Amcaoğlu'nun cenazesi 21 Nisan Cumartesi öğlen namazını müteakip Gönyeli camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecektir.

Kıbrıs Manşet ve Ziya Emir Group ailesi olarak değerli Milletvekilimiz Olgun Selçuk Amcaoğlu olmak üzere tüm Amcaoğlu ailesinin acısını paylaşır merhuma Yüce Rabbimden rahmet geride kalanlara sabır dileriz.