Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2017 Cuma 09:51

AMBÜLANSI DURDURUP İÇİNDEKİ YARALIYI DÖVDÜLER!

Güzelyurt'da bu sabah meydana gelen olayda ambülansı durduran kişiler içindeki yaralıyı darp ettiler

AMBÜLANSI DURDURUP İÇİNDEKİ YARALIYI DÖVDÜLER!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Güzelyurt'ta bu sabah meydana gelen olayda hastaneye yaralı taşıyan ambülansı durduran kişiler içindeki yaralıya saldırdılar.

Saldırganların elinden kaçmayı başaran ambülansın içindeki görevliler hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne getirdiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Gece saat 23:30 sıralarında, Cengizköy'de, Yeşilyurt - Gemikonağı anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine gelen N.B.(E-24) ve C.T.(E-22), kazada yaralanan ve ambulans içerisinde bulunan Tolga TURNA ile Enes YILDIRIM’ı, tehlikeli mahalde araç geçerek arkadaşlarının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle, adı edilenleri elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup darp edip kıyafetlerini de yırtmak suretiyle kasti hasara uğratmışlar ayrıca ambulansa girmemeleri hususunda kendilerini uyaran görevli hemşire Handan YAMAK ve Uğur SAYILIR’ı da darp edip adı edilenlere küfür etmişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Kaynak: Kıbrıstime

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Tolga TURNA Ile Enes YILDIRIM Handan YAMAK Ve Uğur SAYILIR
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku