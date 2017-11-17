AMBÜLANSI DURDURUP İÇİNDEKİ YARALIYI DÖVDÜLER!

Güzelyurt'ta bu sabah meydana gelen olayda hastaneye yaralı taşıyan ambülansı durduran kişiler içindeki yaralıya saldırdılar.



Saldırganların elinden kaçmayı başaran ambülansın içindeki görevliler hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne getirdiler.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Gece saat 23:30 sıralarında, Cengizköy'de, Yeşilyurt - Gemikonağı anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerine gelen N.B.(E-24) ve C.T.(E-22), kazada yaralanan ve ambulans içerisinde bulunan Tolga TURNA ile Enes YILDIRIM’ı, tehlikeli mahalde araç geçerek arkadaşlarının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle, adı edilenleri elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup darp edip kıyafetlerini de yırtmak suretiyle kasti hasara uğratmışlar ayrıca ambulansa girmemeleri hususunda kendilerini uyaran görevli hemşire Handan YAMAK ve Uğur SAYILIR’ı da darp edip adı edilenlere küfür etmişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: Kıbrıstime