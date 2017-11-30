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30 Kasım 2017 Perşembe 13:09

AMBAR FARESİ TUTUKLANDI

Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambar içerisinden hırsızlık yapan zanlı Sadık Mavideniz tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

AMBAR FARESİ TUTUKLANDI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambar içerisinden hırsızlık yapan zanlı Sadık Mavideniz tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi huzurda bulunan zanlı Sadık Mevideniz’in 27 – 28 Kasım 2017 tarihleri ve 09.00 - 09. 00 saatleri arasında, Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambarın giriş kapısı üzerindeki asma kilidi kırıp içeriye girdikten sonra, içerisinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı sirkat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının çalmış olduğu eşyaların bir kısmını zanlının aracında, geriye kalanını ise Haspolat bölgesinde bir hurdacıda tespit ederek emare aldıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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