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01 Aralık 2017 Cuma 13:34

Ambar fareleri 3 gün tutuklu kalacak

Ambar fareleri 3 gün tutuklu kalacak
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Ambar fareleri 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

 Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambar içerisinden hırsızlık yapan zanlılar Sadık ve Salih Mavideniz tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlılar Sadık  ve Salih Mavideniz’in 27 – 28 Kasım 2017 tarihleri ve 09.00 - 09. 00 saatleri arasında, Demirhan’da Birol Şensoy’a ait ambarın giriş kapısı üzerindeki asma kilidi kırıp içeriye girdikten sonra, içerisinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı sirkat ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların çalmış olduğu eşyaların bir kısmını zanlıların kullanımında bulunan araçta, geriye kalanını ise Haspolat bölgesinde bir hurdacıda tespit ederek emare aldıklarını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bölgede birçok benzer faili meçhul mesele olduğunu belirterek zanlıların gönüllü ifadelerinin teyit tekzip edileceğini mahkemeye aktardı. Polis aktardığı olgular ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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Anahtar Kelimeler
Birol ŞensoySalih Mavideniz
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