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27 Temmuz 2017 Perşembe 15:29

AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ!

Sevenleri uğurladı!

AMANSIZ HASTALIĞA YENİLDİ!
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Filiz Babaliki 58 yaşında amansız hastalığa yenildi

Aslen Ergazili olan ve Lefkoşa’da ikamet eden Filiz Babaliki, 58 yaşında veda etti. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Babaliki, mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Çevresinde tanınmış bir isim olan Babaliki’nin zamansız vedası, tüm sevenlerini üzdü.

Babaliki, evli ve 2 evlat sahibiydi. Babaliki’nin cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.Babaliki’nin cenaze törenine köylüsü olan Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katılarak acılı aileye başsağlığı diledi.

Diyalog  
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