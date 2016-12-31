FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:25

Amansız Hastalığa Yenildi

Amansız Hastalığa Yenildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
67 yaşında veda etti
Türkay Onbaşıoğlu da amansız hastalığa yenildi

Aslen Gazimağusalı olan ve Lefkoşa’da ikamet eden 67 yaşındaki Türkay Onbaşıoğlu da amansız hastalığa yenilerek sevenlerine veda etti.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Onbaşıoğlu, bir süreden beridir amansız hastalıkla mücadele ediyordu.

Evli ve iki evlat annesi olan Onbaşıoğlu’nun zamansız vedası tüm sevenlerini üzdü. Onbaşıoğlu’nun cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı
Ani Ölüm! Evinde Rahatsızlanan 26 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Evinde Rahatsızlanan 26 Yaşındaki Genç...
En Çok Yağış Alan Bölgeler En Çok Yağış Alan Bölgeler
Kayıp Aranıyor! Kayıp Aranıyor!
KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ TURİST HASTALARI ZİYARET ETTİ KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ TURİST HASTALARI...
METEROLOJİ DAİRESİ DÜNKÜ YAĞIŞ MİKTARLARINI AÇIKLADI METEROLOJİ DAİRESİ DÜNKÜ YAĞIŞ MİKTARLARINI...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı

Haberi Oku