'AMACIMIZ BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRMAK'

BENLİ: “TABİPLER BİRLİĞİ İLE BİSİKLET KONUSUNDA VİZYONUMUZ ÖRTÜŞÜYOR”Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret ederek, yapacakları “Bisikletli Yaşam Çalıştayı”yla ilgili bilgi verdi.Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu, Gönyeli Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmede, bisikletin kullanımını artırmak için neler yapılabileceğinin konuşulacağı çalıştayla ilgili Gönyeli Belediyesi’nin desteğini de istedi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediyesi ile ortak düşünceleri olduğunu kaydeden Arifoğlu, bu ortak düşünceleri hayata geçirmek istediklerini belirtti.Gönyeli Belediyesi’nin bisikletli yaşamla ilgili gayretlerini bildiklerini kaydeden Arifoğlu, “Bisiklet kullanımının artırılması konusunda çalıştay tarzı bir toplantı düzenlemek amacıyla sizleri ziyaret ediyoruz çünkü görüyoruz ki böyle bir gelişim birden fazla kurumun işbirliği ile olacaktır. Umarız bu işbirliğini belediyemiz bize sağlayacaktır” diye konuştu.BENLİ: “ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ise Tabipler Birliği’nin ülkenin önemli kuruluşlarından olduğunu ifade ederek, özellikle tabipler lokalinin Gönyeli’de olmasının kendileri için ayrıca bir mutluluk sebebi olduğunu belirtti.Benli, bisikletli yaşam konusunun daha sağlıklı insan, daha iyi çevre, daha çok sosyal ilişki demek olduğunu ifade ederek bunun alt yapısını topluma sağlamanın hem doktorların hem de belediyecilerin görevi olduğunu söyledi.Ahmet Benli, belediyelerin temel sağlıktan da sorumlu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:“Benim mutlu eden diğer konu ise Gönyeli Belediyesi ile Tabipler Birliği’nin iş programlarının çakışıyor olmasıdır. Bizler de bisikletle ilgili çeşitli uygulamalar sürdürmekteyiz. Tabipler Birliği’nin yapacağı çalıştaya katılmak bizim için bir fırsat olacak ve elimizden gelen desteği vereceğiz. Yapılacak olan çalıştaydan da faydalanmaya çalışacağız. Bu ortak paydada Tabipler Birliği ile mümkün olan en kaliteli hizmeti halkımıza vermeye çalışacağız”